Почеттино: "У меня нет сомнений насчет Эриксена"

Кристиан Эриксен Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что доволен самоотдачей полузащитника Кристиана Эриксена.

Эриксен не делает секрета из того, что минувшим летом он хотел перейти в один из европейских топ-клубов. Теперь Кристиан надеется осуществить свое желание в январе или уже по окончании сезона, не собираясь обсуждать со "шпорами" новый контракт.

У болельщиков "Тоттенхэма" резонно появляется беспокойство, продолжит ли 27-летний датчанин выкладываться на 100 процентов, сидя на чемоданах, но лично Почеттино в Эриксене уверен.

"Я остался доволен игрой Эриксена против "Олимпиакоса". Может быть вчера и не был его лучший матч, но это касается всей команды — качестве нашей игры оставляло желать лучшего".

"Я доволен самоотдачей Кристиана. Он много бегал и очень старался на благо команды. У меня нет сомнений насчет него", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 18:00

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