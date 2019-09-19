Почеттино: "У меня нет сомнений насчет Эриксена"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что доволен самоотдачей полузащитника Кристиана Эриксена.

Эриксен не делает секрета из того, что минувшим летом он хотел перейти в один из европейских топ-клубов. Теперь Кристиан надеется осуществить свое желание в январе или уже по окончании сезона, не собираясь обсуждать со "шпорами" новый контракт.



У болельщиков "Тоттенхэма" резонно появляется беспокойство, продолжит ли 27-летний датчанин выкладываться на 100 процентов, сидя на чемоданах, но лично Почеттино в Эриксене уверен.



"Я остался доволен игрой Эриксена против "Олимпиакоса". Может быть вчера и не был его лучший матч, но это касается всей команды — качестве нашей игры оставляло желать лучшего".



"Я доволен самоотдачей Кристиана. Он много бегал и очень старался на благо команды. У меня нет сомнений насчет него", — цитирует Почеттино Sky Sports.