Клопп парировал упреки насчет отсутствия летних покупок

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что развитие имеющихся у него талантливых игроков не менее важно, чем покупка новых.

Как известно, после победы в Лиге Чемпионов Клопп не пригласил ни одного новичка в первую команду, за что был сурово критикуем. Однако Юрген готов в очередной раз парировать упреки в свой адрес.



"В футболе есть два способа становиться лучше. Первый — покупать хороших игроков, второй — через тренировки. Когда у тебя есть время работать вместе, это всегда хорошо".



"Это не так, что мы начинаем сезон с минус 20 очками, и тебе приходится объяснять шести игрокам: "Кстати, при стандартах мы делаем то, мы делаем это". А затем ты хватаешься за голову и говоришь: "О, боже!"



"Когда у тебя есть фундамент, это всегда великолепно, но тебе нужны игроки мирового уровня — а если они не игроки мирового уровня, то должны обладать потенциалом мирового уровня. Клуб вроде "Ливерпуля" всегда нуждается в этом".



"Думаю, именно этого мы и стараемся придерживаться, и пока это довольно хорошо работает. Парни значительно прибавили за то время, что мы вместе. Мы добились того, чего добились, благодаря тому, что парни всегда двигались вперед, становились более зрелыми, более уверенными в себе. Они поверили в то, как мы играем".



"Думаю, этот футбол стал естественным для парней, и это так важно. Нашей большой целью было вернуться в Лигу Чемпионов, и мы очень этого хотели, хотя это непросто, ведь мы выступаем в самой сложной лиге. Тем не менее, нам это как-то удается", — сообщил Клопп Liverpool Echo.