Скоулз: "Погба не будет большой потерей для "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что уход полузащитника Поля Погба не стал бы большой потерей для "красных дьяволов".

Еще с конца прошлого сезона Погба и его агент Мино Райола стали всячески намекать, а затем и говорить открытым текстом о желании Поля покинуть "Олд Траффорд".



Трансферное окно закрылось, а Погба так и не покинул "Юнайтед", однако Скоулз предполагает, что "дьяволы" просто попросили игрока сборной Франции задержаться еще на один сезон, как это в свое время было с Криштиану Роналду.



"Думаю, вполне очевидно, что он хочет уйти. Он хотел перейти в "Реал" в силу тех или иных причин".



"Я не удивлюсь, если все случится так же, как и в свое время с Криштиану, когда он выступал за "Юнайтед". Посмотрим, попросили ли они его остаться еще на год, но я не думаю, что он будет большой потерей для "Юнайтед".



"В любом случае его форма оставляла желать лучшего в эти два-три года, что он здесь находится. Уверен, есть немало других игроков, которые могут играть не хуже него", — цитирует Скоулза Sky Sports.