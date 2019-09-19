Мэйтланд-Найлс: "Я не защитник"

Правый защитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс заявил, что он не защитник.

Напомним, с начала этого календарного года "канониры" вынуждены обходиться без Эктора Беллерина, который все еще восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.



Все это время главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери использует справа в обороне Мэйтланд-Найлса. Эйнсли рад возможности играть регулярно, но все же не считает себя защитником.



"Ожидаю ли я вернуться в полузащиту после выздоровления Беллерина? Только время покажет. Конечно, я хочу играть как можно больше матчей".



"Я хочу остаться в основе, но если тренер будет предпочитать его, а не меня, то мне придется с этим смириться. Я просто хочу продолжать тренироваться и упорно работать, чтобы продолжать играть вместо него".



"Я полузащитник по призванию. Либо центральный, либо фланговый — для меня это одинаково. Я не защитник, поэтому меня много критикуют за оборонительную игру, но я все еще учусь этому. Учусь уже пару лет".



"Я не научусь играть защитника в одночасье. Если бы я с детства играл защитника, и моя оборонительная игра оставалась бы плохой, я бы мог понять критику, но я стараюсь изо всех сил ради команды и тренера".



"Я играю в защите не по своей воле — я атакующий игрок по призванию. Я стараюсь на благо команды и продолжаю учиться оборонительной игре. Когда на меня идут соперники и пытаются проявить свое мастерство, я все еще учусь, как справляться с этим", — сообщил Мэйтланд-Найлс Sky Sports.