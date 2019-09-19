"Челси" наградит Томори новым контрактом

"Челси" собирается предложить новый долгосрочный контракт юному защитнику Фикайо Томори.

Отыграв прошлый сезон в "Дерби" на правах аренды, Томори забронировал себе место в планах главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на эту кампанию.



Дождавшись выздоровления Томори, Лэмпард сразу же ввел 21-летнего англичанина в стартовый состав. Фикайо целиком сыграл все три последних матча "Челси", а также отметился блестящим голом против "Вулверхэмптона".



Как утверждает The Athletic, теперь "синие" собираются отметить прогресс своего воспитанника новым контрактом до 2024 года. Фикайо получит внушительную прибавку к зарплате и будет рассматриваться полноценным игроком основной обоймы.