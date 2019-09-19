"Челси" наградит Томори новым контрактом

Фикайо Томори "Челси" собирается предложить новый долгосрочный контракт юному защитнику Фикайо Томори.

Отыграв прошлый сезон в "Дерби" на правах аренды, Томори забронировал себе место в планах главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на эту кампанию.

Дождавшись выздоровления Томори, Лэмпард сразу же ввел 21-летнего англичанина в стартовый состав. Фикайо целиком сыграл все три последних матча "Челси", а также отметился блестящим голом против "Вулверхэмптона".

Как утверждает The Athletic, теперь "синие" собираются отметить прогресс своего воспитанника новым контрактом до 2024 года. Фикайо получит внушительную прибавку к зарплате и будет рассматриваться полноценным игроком основной обоймы.


Метки контракты, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 14:00

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  1. lampard78 19.09.2019 14:59 # lampard78
    Техничный, умный защитник. Прям топ на фоне убогого Зума. Хотя, конечно, это только по первым матчам. Надеюсь, дальше будет не хуже.

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  2. shymkentski 19.09.2019 14:56 # shymkentski
    Фикайо лучший наш защитник после Рюди, заслужил контракт

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  3. ry-l 19.09.2019 14:01 # ry-l
    По потенциалу >> Зума. И даже Кристенсена на лавку посадит, если будут играть в два цз.

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