Миньоле рассказал, что "Брюгге" его хотел еще в январе

Бывший голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле рассказал, что "Брюгге" хотел его приобрести еще в январе.

Напомним, в прошлом месяце "Ливерпуль" продал Миньоле в Бельгию за 6.4 млн. фунтов, из-за чего очень скоро оказался в непростой ситуации ввиду травмы Алиссона.



По словам Симона, его отъезд мог случиться еще посреди прошлого сезона, однако "красные" не захотели остаться без опытного дублера для Алиссона.



"Мне звонили из "Брюгге" еще прошлой зимой, но на тот момент для "Ливерпуля" мой уход даже не подлежал обсуждению".



"Когда я отправился на летние каникулы, я не думал о "Брюгге", хотя и был открыт к этому. Я был воспитан другим клубом, но всегда тепло относился к "Брюгге". Еще с детства".



"После возвращения с предсезонного турне я подумал: я буду отдавать все силы здесь (в "Ливерпуле"), но ничего не получу взамен. Остаться там было легким путем для меня. Я мог провести оставшиеся два года по контракту, зарабатывать хорошие деньги в европейском топ-клубе, чтобы затем стать свободным агентом в 33 года".



"Однако я не был бы собой, если бы согласился провести на лавке еще два года. За последние шесть или семь месяцев мое терпение почти закончилось".



"За те минуты, что я уже сыграл за "Брюгге", я почувствовал то, чего не чувствовал в предыдущие два года", — цитирует Миньоле Liverpool Echo.