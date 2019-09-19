Скоулз считает, что МЮ ошибся, не купив нападающего взамен Лукаку
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что его бывший клуб совершил ошибку, не пригласив другого нападающего взамен Ромелу Лукаку.
Несмотря на то, что переговоры "Интера" и "Юнайтед" получились сложными и весьма затянулись, судьба Лукаку выглядела предрешенной все лето — Ромелу не сыграл ни одного предсезонного матча за "красных дьяволов" и открыто говорил о желании перебраться в Италию.
В лице 26-летнего бельгийца "Юнайтед" лишился игрока, который забил 42 гола в 96 матчах. При этом "дьяволы" не стали покупать другого нападающего, и это тревожит Скоулза.
"Естественно, в "Юнайтед" понимали, что в определенный момент они все равно продадут Лукаку, но мне кажется ошибкой, что они не обзавелись другим центральным нападающим".
"Я не знаю, почему так произошло. Возможно, из-за того, что эта сага с Лукаку слишком затянулась, или здесь есть что-нибудь еще".
"Мы говорим о клубе, который известен своим атакующим стилем и который в свои лучшие времена обладал четырьмя центральными нападающими. Поэтому начинать сезон лишь с Рэшфордом и Мартиалем... Я не вполне уверен, что они вообще центральные нападающие. Может, они левые вингеры? Или все-таки центральные нападающие? Мы не знаем, но я уверен, вскоре станет видно", — цитирует Скоулза Goal.
19.09.2019 12:00
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Дело говорит рыжая бестия.
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