Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг 19 сентября "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" проведут свои поединки в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АЙНТРАХТ — АРСЕНАЛ 19:55 Онлайн-трансляция



В минувший уикенд "Арсенал" еле унес ноги от "Уотфорда", сыграв вничью 2:2 и позволив сопернику нанести 31 удар. С таким фоном "канониры" стартуют в Лиге Европы, где в прошлом сезоне они добрались до финала.



Впрочем, и "Айнтрахт" в прошлом сезоне неплохо выступил в Лиге Европы, сойдя с дистанции только в полуфинале — от рук "Челси", в итоге взявшего трофей.



- Это будет первая официальная встреча "Айнтрахта" и "Арсенала".



- Все три последних встречи "Айнтрахта" с командами из Англии завершились вничью, включая дважды 1:1 с "Челси" — команда из Франкфурта уступила "синим" только в серии пенальти.



- Все четыре последних выезда "Арсенала" в Германию в рамках еврокубков завершились поражениями с суммарно 13 пропущенным голами и лишь двумя забитыми.



- Включая квалификацию, "Айнтрахт" не проигрывает дома уже 16 матчей в еврокубках. Эта серия длится с поражения от "Палермо" в сезоне Кубка УЕФА 2006/07.



"Арсенал" отправился на этот выезд без Сократиса Папастатопулоса и Месута Озила. Также не сыграют Киран Тирни, Эктор Беллерин, Константинос Мавропанос и Александр Лакасетт. Впервые с декабря в заявке Роб Холдинг.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТАНА 22:00 Онлайн-трансляция



На старте нового сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер смело доверяет молодежи, и Лига Европы видится для него возможностью дополнительно обкатать начинающих футболистов, а также дать практику резервистам.



"Если ты не дашь им шанс, ты никогда не узнаешь, чем располагаешь. Я не вижу других способов сделать это. Я всегда так поступал. Я верю в то, что ты как тренер должен давать шансы, возможности", — говорил Сульшер.



- Это будет первая встреча команд из Англии и Казахстана.



- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 11 последних матчей в Лиге Европы, а во время своего предыдущего участия в турнире завоевал трофей (2016/17).



- В прошлом сезоне "Астана" стала третьей в истории Лиги Европы командой, набравшей восемь очков на групповом этапе, но не сумевшей выйти в плей-офф.



- "Юнайтед" проиграл оба своих последних домашних матча в еврокубках. Прежде "красные дьяволы" еще никогда не проигрывали три раза подряд здесь.



- "Астана" проиграла только один из шести последних выездных матчей в еврокубках, хотя из первых семи — сразу шесть.



В этом матче "Юнайтед" не сможет рассчитывать на Даниэля Джеймса, Поля Погба, Люка Шоу, Антони Мартиаля и Эрика Байи. Джесии Лингард и Диогу Далот тренировались накануне.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАГА 22:00



Для попадания в групповой этап Лиги Европы "Вулверхэмптону" пришлось преодолеть три раунда квалификации, и "волки" сделали это блестяще — шесть побед из шести.



Таким образом, клуб с "Молинью" впервые с 1980 года примет участие в главной стадии какого-либо европейского турнира, и главный тренер Нуну Эшпириту Санту справедливо назвал это "историческим моментом".



- "Вулверхэмптон" и "Брага" впервые встретятся друг с другом в официальном матче.



- "Волки" выиграли пять из шести последних встреч с португальскими командами, правда, все они случились с 1971 по 1974 год.



- "Брага" одержала только одну победу в восьми последних выездах в Англию — над "Бирмингемом" 1:3 в сезоне Лиги Европы 2011/12.



- "Брага" еще никогда не проигрывала свой стартовый матч на групповом этапе Лиги Европы — три победы и одна ничья.



"Вулверхэмптон" сможет задействовать защитника Вилли Боли, который пропустил последний матч в Премьер-Лиге из-за дисквалификации. Кадровых проблем у Эшпириту Санту просто нет.