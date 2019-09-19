Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Гранит Джака и Давид Луис В четверг 19 сентября "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" проведут свои поединки в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АЙНТРАХТ — АРСЕНАЛ 19:55 Онлайн-трансляция

В минувший уикенд "Арсенал" еле унес ноги от "Уотфорда", сыграв вничью 2:2 и позволив сопернику нанести 31 удар. С таким фоном "канониры" стартуют в Лиге Европы, где в прошлом сезоне они добрались до финала.

Впрочем, и "Айнтрахт" в прошлом сезоне неплохо выступил в Лиге Европы, сойдя с дистанции только в полуфинале — от рук "Челси", в итоге взявшего трофей.

- Это будет первая официальная встреча "Айнтрахта" и "Арсенала".

- Все три последних встречи "Айнтрахта" с командами из Англии завершились вничью, включая дважды 1:1 с "Челси" — команда из Франкфурта уступила "синим" только в серии пенальти.

- Все четыре последних выезда "Арсенала" в Германию в рамках еврокубков завершились поражениями с суммарно 13 пропущенным голами и лишь двумя забитыми.

- Включая квалификацию, "Айнтрахт" не проигрывает дома уже 16 матчей в еврокубках. Эта серия длится с поражения от "Палермо" в сезоне Кубка УЕФА 2006/07.

"Арсенал" отправился на этот выезд без Сократиса Папастатопулоса и Месута Озила. Также не сыграют Киран Тирни, Эктор Беллерин, Константинос Мавропанос и Александр Лакасетт. Впервые с декабря в заявке Роб Холдинг.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТАНА 22:00 Онлайн-трансляция

На старте нового сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер смело доверяет молодежи, и Лига Европы видится для него возможностью дополнительно обкатать начинающих футболистов, а также дать практику резервистам.

"Если ты не дашь им шанс, ты никогда не узнаешь, чем располагаешь. Я не вижу других способов сделать это. Я всегда так поступал. Я верю в то, что ты как тренер должен давать шансы, возможности", — говорил Сульшер.

- Это будет первая встреча команд из Англии и Казахстана.

- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 11 последних матчей в Лиге Европы, а во время своего предыдущего участия в турнире завоевал трофей (2016/17).

- В прошлом сезоне "Астана" стала третьей в истории Лиги Европы командой, набравшей восемь очков на групповом этапе, но не сумевшей выйти в плей-офф.

- "Юнайтед" проиграл оба своих последних домашних матча в еврокубках. Прежде "красные дьяволы" еще никогда не проигрывали три раза подряд здесь.

- "Астана" проиграла только один из шести последних выездных матчей в еврокубках, хотя из первых семи — сразу шесть.

В этом матче "Юнайтед" не сможет рассчитывать на Даниэля Джеймса, Поля Погба, Люка Шоу, Антони Мартиаля и Эрика Байи. Джесии Лингард и Диогу Далот тренировались накануне.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАГА 22:00

Для попадания в групповой этап Лиги Европы "Вулверхэмптону" пришлось преодолеть три раунда квалификации, и "волки" сделали это блестяще — шесть побед из шести.

Таким образом, клуб с "Молинью" впервые с 1980 года примет участие в главной стадии какого-либо европейского турнира, и главный тренер Нуну Эшпириту Санту справедливо назвал это "историческим моментом".

- "Вулверхэмптон" и "Брага" впервые встретятся друг с другом в официальном матче.

- "Волки" выиграли пять из шести последних встреч с португальскими командами, правда, все они случились с 1971 по 1974 год.

- "Брага" одержала только одну победу в восьми последних выездах в Англию — над "Бирмингемом" 1:3 в сезоне Лиги Европы 2011/12.

- "Брага" еще никогда не проигрывала свой стартовый матч на групповом этапе Лиги Европы — три победы и одна ничья.

"Вулверхэмптон" сможет задействовать защитника Вилли Боли, который пропустил последний матч в Премьер-Лиге из-за дисквалификации. Кадровых проблем у Эшпириту Санту просто нет.


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 19.09.2019 11:56 # tigerpool
    Айнтрахт с ф0
    Астана забьет
    Волки брага тб 3,5

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  2. lexa-arsenal 19.09.2019 11:52 # lexa-arsenal
    Астана единственная, кто будет тащить Англию в еврокубках. Вперед астана!

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  3. slash-lfc 19.09.2019 11:50 # slash-lfc
    Ооо, топовые вывески подъехали.

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  4. lexa-arsenal 19.09.2019 11:44 # lexa-arsenal
    волкам удачи, чтобы выиграли ле

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  5. mancunia-planet 19.09.2019 11:39 # mancunia-planet
    Пздц, ненужные матчи, пусть академиков выпускают в старт Гринвуда и Чонга

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  6. mufc1994 19.09.2019 11:37 # mufc1994
    Я так ору, так ору, это наш уровень, ле)) ну ничего, зато полурезерв и школьники поиграют, а основа силы сэкономит, а основой можно начинать катать с плей офф

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  7. elprimer 19.09.2019 11:35 # elprimer
    Этим казахам чихать на футбол, дай повод барана зарезать, обожраться и порыгать скрестив кривые ноги.

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  8. xah 19.09.2019 11:30 # xah
    Кто идет на матч Астана - МЮ? КТО из Астаны?

    Могу я переночевать пару дней фаны МЮ из Астаны

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  9. brown-ale 19.09.2019 11:26 # brown-ale
    За Астану! За Аршавина и Сона!

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  10. lovrentiy 19.09.2019 11:24 # lovrentiy
    Сегодня праздник середняков.

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  11. zheka000000 19.09.2019 11:21 # zheka000000
    День середняков какой-то

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  12. lfcynwa 19.09.2019 11:21 # lfcynwa
    МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТАНА 22:00 Онлайн-трансляция


    Источник: http://fapl.ru/posts/73498/#reply

    топовый матч смотрим наконец
    удачи скаму в ле

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  13. nordway 19.09.2019 11:11 # nordway
    Очень интересный турнамент

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  14. thegodfather 19.09.2019 11:05 # thegodfather
    удачи арсу мю и волкам в ле!!!

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