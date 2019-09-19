Сульшер чувствует, что Де Хеа снова сосредоточен на футболе

Давид Де Хеа и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что после подписания нового контракта голкипер Давид Де Хеа сосредоточится на футболе и улучшит свою форму.

Вот уже несколько месяцев Де Хеа находится в неважной форме, за это время совершив несколько результативных ошибок, которые стоили команде очков.

Тем не менее, это не смутило "красных дьяволов", которые на днях заключили с Давидом новый контракт, сделав его самым высокооплачиваемым голкипером мира.

Сульшер рад, что теперь Де Хеа больше не придется отвлекаться на контрактную ситуацию. Оле Гуннар уже чувствует, что к 28-летнему испанцу вернулся фокус.

"В большинстве случаев мы удерживаем тех игроков, которых хотим удержать. Чем больше я разговаривал с Давидом, тем увереннее становился, что он заключит новый контракт".

"Давид доволен. Думаю, вы могли наблюдать еще по матчу с "Лестером", что он определился. В его глазах снова видна концентрация".

"Когда на последнем рубеже сосредоточенный Давид, ты чувствуешь себя очень безопасно".

"Он очень упорно трудится в этом сезоне. Он все еще молод. Эдвин Ван дер Сар перешел к нам, когда ему было 35, поэтому я уверен, что Давид сможет быть успешным в "Юнайтед", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 19.09.2019 10:10 # udaff
    Всё логично. И про матч с Лестером тоже верно. Ждём улучшения игры от Де Хеа.

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