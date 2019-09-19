"Юнайтед" пригласит Погба, Лингарда и Гринвуда к столу переговоров

"Манчестер Юнайтед" определил Поля Погба, Джесси Лингарда и Мейсона Гринвуда как следующих своих игроков, с которыми клуб постарается договориться о новых контрактах.

"Красные дьяволы" очень плодотворно поработали на этой неделе в плане продления сотрудничества, заключив новые сделки с голкипером Давидом Де Хеа и защитником Виктором Линделефом.



Теперь "Юнайтед" попытается найти аргументы, чтобы Погба отбросил мысли об отъезде с "Олд Траффорд". По окончании этого сезона у французского полузащитника останется только один год по действующему контракту плюс опция продления на 12 месяцев.



Также главный тренер Оле Гуннар Сульшер и исполнительный директор Эд Вудворд хотят сохранить в клубе Лингарда, который находится на полпути своего четырехлетнего контракта, подписанного в 2017 году.



Наконец, еще один приоритет для "дьяволов" — заключить новый контракт с 17-летним Гринвудом, чтобы подтвердить статус того как полноценного члена первой команды.