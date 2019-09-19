Фердинанд советует Кейну уйти из "Тоттенхэма"

Харри Кейн Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что на месте нападающего Харри Кейна он бы ушел из "Тоттенхэма".

Как известно, 26-летний Кейн до сих пор ничего не выиграл на клубном уровне, а последним трофеем "шпор" так и остается Кубок Лиги 2008 года.

Фердинанд понимает, почему в сложившейся ситуации полузащитник Кристиан Эриксен задумывается об отъезде из Северного Лондона, и советует Кейну поступить так же.

"Если вы рассмотрите его индивидуальную ситуацию и представите себя в его шкуре, вы бы сказали: "Я ухожу".

"Вы бы сказали: "Я должен быть честен с вами, я ухожу, потому что у меня нет времени зависать здесь с вами. Я могу получить травму в следующем сезоне, я могу растерять форму. Я хочу побеждать. Большую часть своей карьеры я посвятил этому клубу, но мы ничего не выиграли".

"Да, они были очень близки к трофеям, и они, возможно, продолжат к ним приближаться. Они могли выиграть Премьер-Лигу и могли выиграть Лигу Чемпионов. Но этого недостаточно".

"Я могу понять Эриксена. Вы можете понять его разочарование и желание уйти. Он хочет уйти и точно что-нибудь выиграть, без "возможно", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Кейн, Тоттенхэм, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 756

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Последние комментарии:




  1. ray-black 19.09.2019 09:06 # ray-black
    Что это за высер? Кейн воспитанник Шпор и его лояльность на более высоком уровне чем у наемников типа Фердинанда и даже Эриксена.

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  2. quavo 19.09.2019 08:46 # quavo
    по погба?

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  3. quavo 19.09.2019 08:45 # quavo
    по де хеа чо?

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  4. chr1s8rown 19.09.2019 08:25 # chr1s8rown
    крыса советует делфину стать крысой

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  5. mab 19.09.2019 08:20 # mab
    этой проститутке не понять, что значит верность родному клубу

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  6. karimov-mu 19.09.2019 08:13 # karimov-mu
    Добро пожаловать в Юнайтед, Харри!

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  7. antiterror 19.09.2019 08:11 # antiterror
    Вечно "вторые".

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