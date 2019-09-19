Фердинанд советует Кейну уйти из "Тоттенхэма"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что на месте нападающего Харри Кейна он бы ушел из "Тоттенхэма".

Как известно, 26-летний Кейн до сих пор ничего не выиграл на клубном уровне, а последним трофеем "шпор" так и остается Кубок Лиги 2008 года.



Фердинанд понимает, почему в сложившейся ситуации полузащитник Кристиан Эриксен задумывается об отъезде из Северного Лондона, и советует Кейну поступить так же.



"Если вы рассмотрите его индивидуальную ситуацию и представите себя в его шкуре, вы бы сказали: "Я ухожу".



"Вы бы сказали: "Я должен быть честен с вами, я ухожу, потому что у меня нет времени зависать здесь с вами. Я могу получить травму в следующем сезоне, я могу растерять форму. Я хочу побеждать. Большую часть своей карьеры я посвятил этому клубу, но мы ничего не выиграли".



"Да, они были очень близки к трофеям, и они, возможно, продолжат к ним приближаться. Они могли выиграть Премьер-Лигу и могли выиграть Лигу Чемпионов. Но этого недостаточно".



"Я могу понять Эриксена. Вы можете понять его разочарование и желание уйти. Он хочет уйти и точно что-нибудь выиграть, без "возможно", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.