Фердинанд советует Кейну уйти из "Тоттенхэма"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что на месте нападающего Харри Кейна он бы ушел из "Тоттенхэма".
Как известно, 26-летний Кейн до сих пор ничего не выиграл на клубном уровне, а последним трофеем "шпор" так и остается Кубок Лиги 2008 года.
Фердинанд понимает, почему в сложившейся ситуации полузащитник Кристиан Эриксен задумывается об отъезде из Северного Лондона, и советует Кейну поступить так же.
"Если вы рассмотрите его индивидуальную ситуацию и представите себя в его шкуре, вы бы сказали: "Я ухожу".
"Вы бы сказали: "Я должен быть честен с вами, я ухожу, потому что у меня нет времени зависать здесь с вами. Я могу получить травму в следующем сезоне, я могу растерять форму. Я хочу побеждать. Большую часть своей карьеры я посвятил этому клубу, но мы ничего не выиграли".
"Да, они были очень близки к трофеям, и они, возможно, продолжат к ним приближаться. Они могли выиграть Премьер-Лигу и могли выиграть Лигу Чемпионов. Но этого недостаточно".
"Я могу понять Эриксена. Вы можете понять его разочарование и желание уйти. Он хочет уйти и точно что-нибудь выиграть, без "возможно", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
19.09.2019 08:00
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Последние комментарии:
Что это за высер? Кейн воспитанник Шпор и его лояльность на более высоком уровне чем у наемников типа Фердинанда и даже Эриксена.
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по погба?
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по де хеа чо?
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крыса советует делфину стать крысой
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этой проститутке не понять, что значит верность родному клубу
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Добро пожаловать в Юнайтед, Харри!
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Вечно "вторые".
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