Сульшер: "Гринвуд — один из лучших по реализации своих моментов, что я только видел"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил Мейсона Гринвуда и назвал наиболее ценное качество юного нападающего.

На своей пресс-конференции накануне Сульшер подтвердил, что в четверг Гринвуд впервые в этом сезоне выйдет в стартовом составе "Юнайтед" — на домашний матч Лиги Европы против "Астаны".



Несмотря на то, что Гринвуду только 17 лет, и он еще в самом начале своей карьеры, Сульшер уже убедился, что Мейсону могут позавидовать многие более опытные партнеры по команде, когда дело касается игры у чужих ворот.



"Он все еще очень молод, но он становится более зрелым игроком, и он добился огромного прогресса с момента моего прихода сюда".



"Его аппетит к футболу только растет. Я не хочу подвергать его чрезмерному давлению — он просто должен выходить на поле, получать удовольствие и упорно работать".



"Когда ты обладаешь нападающими, которые могут забивать голы, ты не можешь себе позволить, чтобы они перестали быть голодными до голов. Никогда не теряй аппетит к созданию моментов и будь готов их использовать".



"В плане реализации своих моментов Мейсон является одним из лучших, что я когда-либо видел, а уж мне довелось поиграть с весьма достойными в этом плане игроками", — цитирует Сульшера Sky Sports.