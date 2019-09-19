Ван Дейк: "Нет причин для паники"

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал отменить панику после первого поражения своей команды в этом сезоне.

Несмотря на то, что "красные" идут со 100-процентным результатом в Премьер-Лиге, их старт в Лиге Чемпионов не задался — во вторник вечером подопечные Юргена Клоппа уступили "Наполи" со счетом 2:0.



Это поражение стало для "Ливерпуля" только вторым в 32 последних официальных матчах, однако Ван Дейк не видит повода для тревоги и указывает на то, что "красные" показали вполне достойный футбол.



"Мы играем выдающимся образом со старта сезона, поэтому нет причин для паники. На протяжении большей части этого матча мы играли хорошо, подвергая их давлению и контратакуя. Было много позитивных вещей. Единственное, что не позитивно — это результат".



"Я не знаю, можно ли это назвать сигналом к пробуждению. Обе команды были полностью в игре, склоняясь к мысли, что матч завершится вничью. Естественно, пенальти все изменил, и теперь мы возвращаемся домой без очков, но я не думаю, что это должно стать сигналом к пробуждению".



"Такое случается в футболе. Иногда ты хочешь одно, а получаешь другое. Или ты отдаешь другой пас вместо правильного паса. Так всегда происходит. В игре были моменты, когда мы могли действовать лучше. Если бы не пенальти, матч, думаю, завершился бы вничью. Реальность такова, что мы пропустили с пенальти, и Адриан, к сожалению, не смог нас спасти", — цитирует Ван Дейка The Telegraph.