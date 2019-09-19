Гвардиола: "Фернандиньо — мой единственный вариант"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал старт своей команды в Лиге Чемпионов, а также признал, что Фернандиньо — его единственная надежда в критической ситуации с центром обороны.

Потеряв с травмами Эмерика Лапорта и Джона Стоунса, в преддверии матча с "Шахтером" Гвардиола остался только с Николасом Отаменди из числа центральных защитников.



По словам Гвардиолы, его выбор Фернандиньо как партнера для Отаменди был не только очевидным, но и единственным возможным вариантом. После победы 0:3 Хосеп отметил важность результата и игру бразильского ветерана.



"Мы видели результаты за вчера и сегодня, и мы знаем, насколько сложно бывает в Лиге Чемпионов. Мы хорошо оборонялись и создавали моменты. Стартовать с трех очков на выезде — это всегда важно. Выход в плей-офф — в наших руках".



"Будучи тренером, твои решения считаются правильными, когда ты побеждаешь, и неправильными, когда проигрываешь. Мы потерпели одно поражение за восемь месяцев, и мы не собираемся ставить под сомнение этих игроков. Быть их тренером — одно удовольствие".



"Я не думаю, что у нас много вариантов для решения проблемы в центре обороны. Думаю, Фернандиньо — единственный вариант, что у меня есть! Он умный игрок и невероятный парень. Он хорошо сыграл для своего первого матча здесь".



"Он обладает большим опытом и характером. Когда он говорит, раздевалка следует за ним", — сообщил Гвардиола BT Sport.