Почеттино недоволен игроками "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино раскритиковал своих игроков, которые не смогли настроиться должным образом на матч против "Олимпиакоса" и не следовали плану на игру.

В среду "шпоры" взяли старт в Лиге Чемпионов и были вынуждены довольствоваться ничьей 2:2 в Греции. При это подопечные Почеттино позволили "Олимпиакосу" проявить характер и отыграть два гола, чем Маурисио чрезвычайно недоволен.



"Думаю, легко объяснить, что пошло не так. Когда мы не играем в том темпе, как того требует соревнование, у нас возникают сложности. Дело не в мастерстве. Дело в том, чтобы быть сосредоточенным, агрессивным и читать игру".



"Много ли игровых эпизодов мы прочитали наперед сегодня? Как много раз мы действовали на упреждение, как это было против "Пэлас"? Это очень хороший пример — всего три дня, а такая разница. Дело не в тактике и не в мастерстве игроков, а в подготовке себя к борьбе".



"На этом уровне ты должен соответствовать сопернику в плане темпа, агрессии, воодушевления и мотивации. Когда ты в игре, ты сможешь проявить свое мастерство".



"Это должно быть первоочередным требованием к себе. Виноват не кто-то один. Это вина каждого, потому что нельзя начинать матч настолько по-другому относительно того, что было тремя днями ранее. Этим я и расстроен. Я расстроен каждым".



"С самого начала у нас был план, но мы не следовали своему плану. Я сказал об этом игрокам в перерыве. Вы забили два гола, но если анализировать игру, она была далека от идеала. Мы позволили сопернику создать много моментов, и их первый гол был таким неприятным. Мы не проявили той агрессии, которая требуется в такого рода матчах", — цитирует Почеттино Sky Sports.