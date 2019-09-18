"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Шахтер"
В своем стартовом матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" убедительно переиграл на выезде "Шахтер" со счетом 0:3.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на шокирующее поражение 3:2 от "Норвича", убрав из стартового состава травмированного Джона Стоунса, а также Давида Сильву, Бернарду Силву и Серхио Агуэро. Вместо них появились Фернандиньо, Кевин Де Брюйне, Рияд Махрез и Габриэль Жезус.
Хозяева довольно активно начали матч, но в их действиях много суеты и мало толка. "Шахтер" старался играть быстро и широко, но Эдерсона так и не напряг.
"Сити" чувствовал себя достаточно уверенно под таким давлением, а в середине тайма взял и открыл счет первым же попаданием в створ. Это Махрез сыграл на добивании после удара Илкая Гюндогана с подступов к штрафной в штангу — 0:1.
В дальнейшем гости контролировали игру, провалившись лишь на 35-й минуте, когда Жуниор Мораес, чей рывок прозевал Фернандиньо, вышел на удар по левому краю штрафной, но Эдерсон справился.
Следующий момент возник спустя три минуты, когда Махрез буквально вложил мяч в ногу Гюндогану, тот подработал снаряд и поразил ворота из пределов штрафной — 0:2.
В начале второго тайма Стерлинг упустил возможность сделать счет крупным. Алан Патрик, вынося мяч подальше после сейва своего голкипера, сделал роскошный подарок Рахиму, но тот пробил в штангу.
"Горожане" явно переигрывали своего соперника и после еще нескольких упущенных моментов все-таки забили третий гол на 76-й минуте. Кевин Де Брюйне организовал контратаку, отправив вперед по центру Жезуса, который не оставил шансов голкиперу — 0:3. На этом игра была закончена — для "Шахтера" точно.
"Сити" убедительно доказал свое превосходство и даже в обороне сыграл очень достойно, учитывая выездной характер матча, атакующую мощь "Шахтера" и собственные кадровые проблемы.
"Шахтер" (Украина) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:3 (0:2)
Голы: Махрез 24, Гюндоган 38, Жезус 76.
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио 74), Соломон (Коноплянка 45), Марлос, Тайсон, Мораес (Дентиньо 77).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Канселу 81), Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родри (Менди 83), Гюндоган, Де Брюйне (Бернарду Силва 77), Махрез, Стерлинг, Жезус.
Предупреждение: Родри.
18.09.2019 23:55
Просмотров: 656
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мистер Джинглс
(ответить)
Ну что с почином. Есть первая победа в ЭльЧе у АПЛ. Кстати по вчерашним матчам...Кто-то может объяснить как так лучшии защитник Европы был запрессингован, что отдал мяч противнику на гол?
(ответить)
красиво горят глорики Реала на этой ветке:)
(ответить)
Этому Шахтеру можно было и 6 мячеи накидать легко. В нынешнем чемпионате Украины клубы могут только деградировать.
(ответить)
Как сыграл Челси? Сколько забил Азар?
(ответить)
18.09.2019 21:54 #
slash-lfc
Опять КОРОЛЯМ тащить Англий в Европи.
Источник: http://fapl.ru/posts/73487/?c=1
Че тут добавить.)) А ну да, КОРОЛИ!!!
(ответить)
Чё там, Реал всрал опять? Не вовремя Азар туда метнулся. С таким Реалом ему не то, что ЛЧ, ему и чемпик-то не видать. Про ЗМ, надеюсь, он уже забыл.
(ответить)
Во что играет Юве хз. Сарриболом образца Челси и не пахнет, тащат только на классе игроков пока. Только одна общая черта - вторые таймы Юве сливает, как и пенсы при Сарри.
(ответить)
Хазард ушел из Челси, Конте ушли из Челси, Сарри ушел из Челси, Куртуа ушел из Челси.... кроме Анчи топариков и не было, вестимо:)
(ответить)
Они что играют в ЛЧ?
(ответить)
вообще поhуй
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
На изи зашла ставка на Ман Сити. Шахтер без Донецка уже не Шахтер.
(ответить)
невероятно
новость дня
(ответить)
п о х у й
о
х
у
й
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий