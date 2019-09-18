"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Шахтер"

Илкай Гюндоган и Рияд Махрез В своем стартовом матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" убедительно переиграл на выезде "Шахтер" со счетом 0:3.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на шокирующее поражение 3:2 от "Норвича", убрав из стартового состава травмированного Джона Стоунса, а также Давида Сильву, Бернарду Силву и Серхио Агуэро. Вместо них появились Фернандиньо, Кевин Де Брюйне, Рияд Махрез и Габриэль Жезус.

Хозяева довольно активно начали матч, но в их действиях много суеты и мало толка. "Шахтер" старался играть быстро и широко, но Эдерсона так и не напряг.

"Сити" чувствовал себя достаточно уверенно под таким давлением, а в середине тайма взял и открыл счет первым же попаданием в створ. Это Махрез сыграл на добивании после удара Илкая Гюндогана с подступов к штрафной в штангу — 0:1.

В дальнейшем гости контролировали игру, провалившись лишь на 35-й минуте, когда Жуниор Мораес, чей рывок прозевал Фернандиньо, вышел на удар по левому краю штрафной, но Эдерсон справился.

Следующий момент возник спустя три минуты, когда Махрез буквально вложил мяч в ногу Гюндогану, тот подработал снаряд и поразил ворота из пределов штрафной — 0:2.

В начале второго тайма Стерлинг упустил возможность сделать счет крупным. Алан Патрик, вынося мяч подальше после сейва своего голкипера, сделал роскошный подарок Рахиму, но тот пробил в штангу.

"Горожане" явно переигрывали своего соперника и после еще нескольких упущенных моментов все-таки забили третий гол на 76-й минуте. Кевин Де Брюйне организовал контратаку, отправив вперед по центру Жезуса, который не оставил шансов голкиперу — 0:3. На этом игра была закончена — для "Шахтера" точно.

"Сити" убедительно доказал свое превосходство и даже в обороне сыграл очень достойно, учитывая выездной характер матча, атакующую мощь "Шахтера" и собственные кадровые проблемы.

"Шахтер" (Украина) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:3 (0:2)

Голы: Махрез 24, Гюндоган 38, Жезус 76.

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио 74), Соломон (Коноплянка 45), Марлос, Тайсон, Мораес (Дентиньо 77).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Канселу 81), Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родри (Менди 83), Гюндоган, Де Брюйне (Бернарду Силва 77), Махрез, Стерлинг, Жезус.

Предупреждение: Родри.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор мача, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2019 23:55

Количество просмотров Просмотров: 656

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Последние комментарии:




  1. chebrec 19.09.2019 00:49 # chebrec
    Мистер Джинглс

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  2. high-malvern 19.09.2019 00:44 # high-malvern
    Ну что с почином. Есть первая победа в ЭльЧе у АПЛ. Кстати по вчерашним матчам...Кто-то может объяснить как так лучшии защитник Европы был запрессингован, что отдал мяч противнику на гол?

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  3. alexomck 19.09.2019 00:41 # alexomck
    красиво горят глорики Реала на этой ветке:)

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  4. high-malvern 19.09.2019 00:38 # high-malvern
    Этому Шахтеру можно было и 6 мячеи накидать легко. В нынешнем чемпионате Украины клубы могут только деградировать.

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  5. ian 19.09.2019 00:20 # ian
    Как сыграл Челси? Сколько забил Азар?

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  6. mc-od 19.09.2019 00:18 # mc-od
    18.09.2019 21:54 #
    slash-lfc

    Опять КОРОЛЯМ тащить Англий в Европи.

    Источник: http://fapl.ru/posts/73487/?c=1

    Че тут добавить.)) А ну да, КОРОЛИ!!!

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  7. sausage 19.09.2019 00:06 # sausage
    Чё там, Реал всрал опять? Не вовремя Азар туда метнулся. С таким Реалом ему не то, что ЛЧ, ему и чемпик-то не видать. Про ЗМ, надеюсь, он уже забыл.

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  8. sausage 19.09.2019 00:04 # sausage
    Во что играет Юве хз. Сарриболом образца Челси и не пахнет, тащат только на классе игроков пока. Только одна общая черта - вторые таймы Юве сливает, как и пенсы при Сарри.

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  9. alexomck 19.09.2019 00:03 # alexomck
    Хазард ушел из Челси, Конте ушли из Челси, Сарри ушел из Челси, Куртуа ушел из Челси.... кроме Анчи топариков и не было, вестимо:)

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  10. largo-winch 19.09.2019 00:01 # largo-winch
    Они что играют в ЛЧ?

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  11. mafia 19.09.2019 00:01 # mafia
    вообще поhуй

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  12. griezmann 19.09.2019 00:00 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  13. brown-ale 18.09.2019 23:58 # brown-ale
    На изи зашла ставка на Ман Сити. Шахтер без Донецка уже не Шахтер.

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  14. thegodfather 18.09.2019 23:56 # thegodfather
    невероятно
    новость дня

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  15. electric 18.09.2019 23:55 # electric
    п о х у й
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