"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Шахтер"

В своем стартовом матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" убедительно переиграл на выезде "Шахтер" со счетом 0:3.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на шокирующее поражение 3:2 от "Норвича", убрав из стартового состава травмированного Джона Стоунса, а также Давида Сильву, Бернарду Силву и Серхио Агуэро. Вместо них появились Фернандиньо, Кевин Де Брюйне, Рияд Махрез и Габриэль Жезус.



Хозяева довольно активно начали матч, но в их действиях много суеты и мало толка. "Шахтер" старался играть быстро и широко, но Эдерсона так и не напряг.



"Сити" чувствовал себя достаточно уверенно под таким давлением, а в середине тайма взял и открыл счет первым же попаданием в створ. Это Махрез сыграл на добивании после удара Илкая Гюндогана с подступов к штрафной в штангу — 0:1.



В дальнейшем гости контролировали игру, провалившись лишь на 35-й минуте, когда Жуниор Мораес, чей рывок прозевал Фернандиньо, вышел на удар по левому краю штрафной, но Эдерсон справился.



Следующий момент возник спустя три минуты, когда Махрез буквально вложил мяч в ногу Гюндогану, тот подработал снаряд и поразил ворота из пределов штрафной — 0:2.



В начале второго тайма Стерлинг упустил возможность сделать счет крупным. Алан Патрик, вынося мяч подальше после сейва своего голкипера, сделал роскошный подарок Рахиму, но тот пробил в штангу.



"Горожане" явно переигрывали своего соперника и после еще нескольких упущенных моментов все-таки забили третий гол на 76-й минуте. Кевин Де Брюйне организовал контратаку, отправив вперед по центру Жезуса, который не оставил шансов голкиперу — 0:3. На этом игра была закончена — для "Шахтера" точно.



"Сити" убедительно доказал свое превосходство и даже в обороне сыграл очень достойно, учитывая выездной характер матча, атакующую мощь "Шахтера" и собственные кадровые проблемы.



"Шахтер" (Украина) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:3 (0:2)



Голы: Махрез 24, Гюндоган 38, Жезус 76.



"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио 74), Соломон (Коноплянка 45), Марлос, Тайсон, Мораес (Дентиньо 77).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Канселу 81), Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родри (Менди 83), Гюндоган, Де Брюйне (Бернарду Силва 77), Махрез, Стерлинг, Жезус.



Предупреждение: Родри.