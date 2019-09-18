Эмери: "Озилу нужно отдохнуть"

Месут Озил Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не взял Месута Озила во Франкфурт на матч Лиги Европы против "Айнтрахта", объяснив это тем, что немецкому полузащитнику нужен отдых после сыгранной в воскресенье 71 минуты.

В минувший уикенд Озил сыграл свои первые минуты в этом сезоне, появившись в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" (2:2).

30-летний полузащитник, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, настолько устал, что теперь ему нужно отдохнуть, чтобы быть готовым сыграть с "Астон Виллой" в ближайшее воскресенье.

"Я предпочел, чтобы он отдохнул после сыгранного матча. Я хочу, чтобы он тренировался и подготовился бы к матчу в следующее воскресенье".

"Я принял решение оставить его дома, потому что он играл с "Уотфордом". Я определил других 11 игроков, которые лучше готовы к четвергу", — цитирует Эмери The Telegraph.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2019 22:05

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