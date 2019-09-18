Эмери: "Озилу нужно отдохнуть"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не взял Месута Озила во Франкфурт на матч Лиги Европы против "Айнтрахта", объяснив это тем, что немецкому полузащитнику нужен отдых после сыгранной в воскресенье 71 минуты.

В минувший уикенд Озил сыграл свои первые минуты в этом сезоне, появившись в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" (2:2).



30-летний полузащитник, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, настолько устал, что теперь ему нужно отдохнуть, чтобы быть готовым сыграть с "Астон Виллой" в ближайшее воскресенье.



"Я предпочел, чтобы он отдохнул после сыгранного матча. Я хочу, чтобы он тренировался и подготовился бы к матчу в следующее воскресенье".



"Я принял решение оставить его дома, потому что он играл с "Уотфордом". Я определил других 11 игроков, которые лучше готовы к четвергу", — цитирует Эмери The Telegraph.