"Тоттенхэм" упустил победу в Греции

Разбазарив преимущество в два гола, "Тоттенхэм" был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 в гостях у "Олимпиакоса" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял половину полевых игроков по сравнению с победой 4:0 над "Кристал Пэлас" в минувшую субботу. Влились в состав Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Танги Ндомбеле, Деле Алли и Лукас Моура.



В начальной стадии матча "Тоттенхэм" ничего не показывал впереди. "Олимпиакос" был резче и первым получил шанс открыть счет. На 18-й минуте Мигель Анхель Герреро пробил в касание из пределов штрафной после скидки партнера грудью — штанга!



Гости молчали до 25-й минуты, пока Харри Кейн не упал в чужой штрафной и не заставил рефери назначить пенальти. Сам же Кейн и реализовал 11-метровый — 0:1.



Пока "Олимпиакос" приходил в себя, "шпоры" удвоили счет. Это случилось на 30-й минуте, когда Моура, подхватив мяч от Дэвиса, хорошо приложился с подступов к штрафной — 0:2.



После такого двойного удара "Тоттенхэм" захватил контроль над игрой. Ничего не предвещало беды для гостей, но перед самым перерывом они позволили сопернику отыграть один гол. Даниэль Поденсе рванул по правому краю штрафной и пробил низом в дальний угол ворот, прежде чем его накрыл Тоби Алдервейрелд — 1:2.



Второй тайм начался с того, что Матье Мальбуэна нарвался на фол Яна Вертонгена в штрафной. Французский малыш самостоятельно исполнил пенальти — 2:2.



Вместе с равновесием в счете воцарилось и равновесие в игре. "Тоттенхэм" чуть больше владел мячом, но "Олимпиакос" смотрелся чуть опаснее, хотя по-настоящему голевых моментов почти не возникало.



Хороший шанс вырвать победу на 65-й минуте имел Деле Алли, однако его удар с правого края штрафной был отражен голкипером. А на 87-й минуте уже Эрику Ламеле не удалось пробить стража ворот хозяев.



Хотя "Тоттенхэм" и разбазарил преимущество в два гола, в целом ничья стала справедливым результатом. "Олимпиакос" был настойчив и проявил характер, но пойти за победой уже не рискнул.



"Олимпиакос (Греция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (1:2)



Голы: Поденсе 44, Вальбуэна 54 (пен) — Кейн 26 (пен), Моура 30.



"Олимпиакос": Са, Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро (Эль-Араби 89), Поденсе, Эльабделлауи, Масурас (Ранджелович 78), Мерья, Цимикас, Вальбуэна (Бензья 69).



"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Ндомбеле (Сиссоко 62), Моура (Ламела 76), Эриксен, Алли (Сон 73), Кейн.



Предупреждения: Гильерме — Уинкс.