Баркли уверен в своих способностях как пенальтиста

Полузащитник "Челси" Росс Баркли заявил, что уверен в своих способностях как пенальтиста.

Накануне вечером Баркли не сумел реализовать пенальти в концовке матча Лиги Чемпионов против "Валенсии", из-за чего "Челси" потерпел домашнее поражение со счетом 0:1.



Сам Росс не придает особого значения этому промаху, а также отрицает, что поссорился с партнерами по команде, забрав мяч для исполнения 11-метрового.



"Они больше подбадривали меня, вот и все. Естественно, они тоже уверены в себе, но я практикую пенальти каждый день. Я не промахиваюсь на тренировках, вдобавок я забивал с пенальти в предсезонный период. Я допустил несколько промахов, когда выступал за "Эвертон", и такое бывает в футболе. Я расстроен промахом, но такие вещи случаются".



"У нас много хороших пенальтистов в составе, но определенный в раздевалке порядок гласит, что пенальти исполняю я, когда нахожусь на поле. Иначе это делает Жоржиньо".



"Все игроки могут чувствовать уверенность для исполнения пенальти, но все мы можем промахнуться. Это было больше "удачи с пенальти", чем какой-то спор за право нанести удар", — цитирует Баркли Evening Standard.