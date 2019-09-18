Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт избежал повреждения связок лодыжки, но против "Ливерпуля" в воскресенье все равно едва ли сыграет.

Напомним, Маунт пострадал уже в самом начале стартового для "синих" матча Лиги Чемпионов против "Валенсии". Травма Мейсона стала неприятным дополнением к домашнему поражению со счетом 0:1.



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не стал давать никаких прогнозов, а призвал дождаться результатов углубленного обследования Маунта, который выходил в стартовом составе на все пять первых матчей этого сезона Премьер-Лиги.



Как сообщает The Athletic в эксклюзивном материале, худшие опасения не подтвердились — рентгеновские снимки не обнаружили повреждения связок правой лодыжки, однако какое-то время 20-летнему англичанину все же придется отдохнуть.



Позже на этой неделе Мейсон будет осмотрен докторами еще раз, однако ожидается, что "Челси" побережет полузащитника в предстоящем матче с лидерами Премьер-Лиги.