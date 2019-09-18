Виктор Линделеф подписал новый контракт с "Юнайтед"

Центральный защитник Виктор Линделеф заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт до июня 2024 и опцией продления еще на один год.

После своего перехода из "Бенфики" за 31 миллион фунтов в июне 2017 Линделеф сыграл 74 матча за клуб с "Олд Траффорд".



В период работы Оле Гуннара Сульшера главным тренером Виктор, наконец, утвердился в качестве игрока стартового состава и теперь получил свою награду в виде нового контракта, который позволит 25-летнему шведу провести лучшие годы своей карьеры в "Юнайтед".



"Со дня своего перехода в "Юнайтед" я чувствую себя как дома. За последние два года я значительно вырос как игрок и как личность, и я благодарен за это каждому в клубе, кто помогал и поддерживал меня. Я люблю играть в футбол, и моя цель сейчас —помочь команде выигрывать трофеи и отблагодарить фанатов за их непревзойденную поддержку".



"Я знаю, что каждый в клубе разделяет это видение и будет выкладываться без остатка, чтобы вернуть "Манчестер Юнайтед" на заслуженное место".



"Я по-прежнему молод и знаю, что могу прибавить еще, но благодаря боссу и его тренерскому штабу я верю, что у этого великого клуба впереди только хорошее", — сообщил Линделеф.



"Виктор раскрылся здесь и стал очень важной частью для нашей команды. Он добавляет игре спокойствие, и я могу видеть, что он стремится помогать этому клубу и быть успешным".



"Я крайне рад, что он связал свое будущее с "Манчестер Юнайтед". Все мы предвкушаем совместную работу над достижением успеха и возвращением "Юнайтед" туда, где клуб заслуживает быть", — сообщил главный тренер Оле Гуннар Сульшер.