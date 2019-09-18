Джейдон Санчо не уверен в своем будущем

Вингер Джейдон Санчо не уверен, что его будущее связано с дортмундской "Боруссией".

Лишь на днях пресса сообщала, что Санчо и атакующий полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон находятся во главе списка трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на следующее лето.



Клуб с "Олд Траффорд" имеет давний интерес к Санчо и встречался с коллегами из Дортмунда насчет трансфера Джейдона еще в марте, однако "Боруссия" решила повременить с продажей своей восходящей звезды.



19-летний игрок сборной Англии проведет этот сезон в Бундеслиге, но что будет дальше, предсказать не берется.



"Я не могу сказать вам, как сложится будущее. Я двигаюсь матч за матчем. Я просто хочу отдаваться на 100 процентов ради "Боруссии".



"Я хочу быть успешным с "Боруссией". Я хочу выигрывать трофеи и стараться изо всех сил", — сообщил Санчо Viasport.