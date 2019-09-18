Джейдон Санчо не уверен в своем будущем
Вингер Джейдон Санчо не уверен, что его будущее связано с дортмундской "Боруссией".
Лишь на днях пресса сообщала, что Санчо и атакующий полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон находятся во главе списка трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на следующее лето.
Клуб с "Олд Траффорд" имеет давний интерес к Санчо и встречался с коллегами из Дортмунда насчет трансфера Джейдона еще в марте, однако "Боруссия" решила повременить с продажей своей восходящей звезды.
19-летний игрок сборной Англии проведет этот сезон в Бундеслиге, но что будет дальше, предсказать не берется.
"Я не могу сказать вам, как сложится будущее. Я двигаюсь матч за матчем. Я просто хочу отдаваться на 100 процентов ради "Боруссии".
"Я хочу быть успешным с "Боруссией". Я хочу выигрывать трофеи и стараться изо всех сил", — сообщил Санчо Viasport.
18.09.2019 18:00
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400к этому пареньку и домой.
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