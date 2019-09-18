Джеймс пропустит старт "Юнайтед" в Лиге Европы
Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс пропустит стартовый матч своего клуба на групповом этапе Лиги Европы против "Астаны" из-за ушиба.
Джеймс, купленный "красными дьяволами" у "Суонси" минувшим летом, не был замечен на тренировке команды в среду.
Общаясь с прессой позже днем главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что 21-летний валлиец составит компанию Люку Шоу, Полю Погба и Антони Мартиалю в лазарете.
"Да, он получил ушиб против "Лестера", поэтому не будет доступен", — цитирует Сульшера Sky Sports.
Одновременно Оле Гуннар подтвердил выздоровление защитника Диогу Далота и плеймейкера Джесси Лингарда, которые могу выйти на поле "Олд Траффорд" в четверг вечером.
18.09.2019 17:00
Просмотров: 105
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пздц((( Здоровья, Даня!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий