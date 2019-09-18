УЕФА собирается отдать финал Лиги Чемпионов 2023 года "Уэмбли"

Финал Лиги Чемпионов 2023 года, вероятно, будет сыгран на лондонском стадионе "Уэмбли".

В следующий вторник в Любляне состоится собрание Исполкома УЕФА. Тогда же президент организации Александер Чеферин объявит, где будут сыграны финалы элитного европейского турнира в ближайшие годы.



Sky Sports ожидает, что финал 2021 года достанется Санкт-Петербургу, 2022 — Мюнхену, а 2023 — как раз Лондону.



Отметим, что в 2023 году "Уэмбли" отметит свое 100-летие, если учитывать период до глобальной реконструкции легендарного английского стадиона, который теперь вмещает 90 тысяч зрителей.



Прежде "Уэмбли" уже семь раз принимал финал Лиги Чемпионов. Последний раз это случалось в 2013 году, когда "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1.