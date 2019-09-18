Анонс матча "Шахтер" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" возьмет старт в Лиге Чемпионов с выезда к "Шахтеру", находясь в критической ситуации с центром обороны.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола привык обладать двумя равноценными составами, однако этот сезон он решился начать, не найдя замены Венсану Компани.



Очень скоро это ему аукнулось. Потеряв на полгода Эмерика Лапорта, а затем на полтора месяца Джона Стоунса, Гвардиола остался только с Николасом Отаменди из числа центральных защитников.



Конечно, у Гвардиолы есть универсалы и игроки из академии, чтобы закрыть проблемную позицию, однако эта ситуация все равно вызывает беспокойство и может рассматриваться соперниками как ахиллесова пята "Сити" — особенно это касается "Шахтера", традиционно обладающего большими мастерами в атаке.



"Футбол — это не только то, как ты держишься в хороших ситуация, но и как ты держишься в плохих. Мы выиграли семь трофеев вместе, и ни один из них не достался нам даром — каждый мы заслужили".



"Остаться с одним центральным защитником — это невероятное испытание для меня как для тренера, и я хочу проявить себя", — сообщил Гвардиола на пресс-конференции.



- "Сити" и "Шахтер" оказались в одной группе Лиги Чемпионов третий сезон подряд. Предыдущий раз это случалось с "Реалом" и "Аяксом" (2010/11, 2011/12, 2012/13).



- "Сити" выиграл три из четырех последних встреч с "Шахтером" в Лиге Чемпионов с общим счетом 12:2 по итогам этих четырех матчей.



- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов "Сити" забил 30 мячей — больше всех. Процент конвертации ударов в голы составил 17%, и это тоже лучший показатель.



- В восьми своих предыдущих сезонах в Лиге Чемпионов "Шахтер" чередовал выход в плей-офф и невыход из группы. Если эта тенденция сохранится, на сей раз украинская команда попадет в 1/8 финала.



- "Шахтер" пропускал в каждом из 16 последних матчей в Лиге Чемпионов (всего 33 пропущенных гола).



На этот выезд отправился защитник "Сити" Бенжамен Менди, летом перенесший операцию на колене. Лапорт и Стоунс, как уже было сказано, травмированы, что вынуждает сыграть в центре обороны Фернандиньо.



Лига Чемпионов. Группа C. 1-й тур

"Шахтер" (Украина) — "Манчестер Сити" (Англии)

Харьков. Стадион "Металлист". 22:00 Онлайн-трансляция