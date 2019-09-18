Анонс матча "Олимпиакос" — "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм", участник последнего финала Лиги Чемпионов, начнет свой путь в новом розыгрыше турнира с выезда к "Олимпиакосу".

По словам главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино и его игроков, поражение в финале Лиги Чемпионов от "Ливерпуля" произвело мощный негативный эффект.



Оно и понятно, ведь "Тоттенхэм" только впервые в своей истории добрался до финала Лиги Чемпионов, и второго такого шанса, возможно, придется ждать очень долго.



Как сказал Почеттино, теперь его подопечные постараются "устранить ущерб" от проигранного финала, и начать им предстоит с выезда ко второй лучшей команде Греции прошлого сезона.



- Прежде "Олимпиакос" только дважды играл с "Тоттенхэмом". Это случилось в сезоне Кубка УЕФА 1972/73, когда "шпоры" на стадии 1/16 финала победили дома 4:0, а на выезде уступили 1:0.



- Начиная с сезона 2009/10, "Олимпиакос" выиграл пять из шести домашних матчей против английских команд. Три победы были одержаны над "Арсеналом", по одной — над "Манчестер Юнайтед" и "Бернли". Единственное поражение случилось от "Арсенала" — 0:3 в декабре 2015.



- "Тоттенхэм" не выиграл ни одного выездного матча на групповом этапе Лиги Чемпионов прошлого сезона, но выиграл два из трех в плей-офф.



- "Олимпиакос" не знает побед в Лиге Чемпионов уже восемь матчей кряду — с победы 2:1 над загребским "Динамо" в ноябре 2015. Это повторение худшей серии клуба в этом турнире.



- Это будет 50-й матч Почеттино в еврокубках у руля "Тоттенхэма". Только у Билла Николсона (55) было больше.



- Нападающий Харри Кейн поучаствовал в 15 голах в 14 сыгранных матчах на групповой стадии Лиги Чемпионов (12 своих голов, три передачи).



"Тоттенхэм" оставил дома Хуана Фойта, Данни Роуза, Сержа Орье, Райана Сессеньона и Джовани Ло Чельсо.



Лига Чемпионов. Группа B. 1-й тур

"Олимпиакос (Греция) — "Тоттенхэм" (Англии)

Пирей. Стадион "Караискакис". 19:55 Онлайн-трансляция