Льорис считает, что "Тоттенхэм" не создан для победы в Лиге Чемпионов

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что его клуб не создан для победы в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне "шпоры" впервые в своей истории выступили в финале Лиги Чемпионов, но уступили трофей "Ливерпулю" со счетом 2:0.



Теперь задача "Тоттенхэма" состоит в том, чтобы доказать, что попадание в финал не было случайностью, однако Льорис призывает не требовать чересчур многого от его команды, учитывая калибр соперников.



"Думаю, при всей скромности, здесь есть некоторые клубы, которые по своему профилю заточены на победу в Лиге Чемпионов каждый сезон — исторически и благодаря имеющимся талантам".



"Для них победы в Лиге Чемпионов являются традицией. В случае с "Тотттенхэмом" это не так".



"Однако по прошлому сезону мы видели, что все возможно, если ты обладаешь верой, талантом и дисциплиной. Почему бы не вернуться в финал?"



"Естественно, у нас отличный профиль, нежели у такого рода клубов: "Ювентуса", "Барселоны", "Реала", "Баварии". Это не говорит о недостаточных амбициях. Когда мы выходим на поле, то стремимся к победе, независимо от соперника. Мы просто не хотим слишком забегать вперед", — цитирует Льориса Sky Sports.