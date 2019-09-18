Льорис считает, что "Тоттенхэм" не создан для победы в Лиге Чемпионов

Уго Льорис Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что его клуб не создан для победы в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне "шпоры" впервые в своей истории выступили в финале Лиги Чемпионов, но уступили трофей "Ливерпулю" со счетом 2:0.

Теперь задача "Тоттенхэма" состоит в том, чтобы доказать, что попадание в финал не было случайностью, однако Льорис призывает не требовать чересчур многого от его команды, учитывая калибр соперников.

"Думаю, при всей скромности, здесь есть некоторые клубы, которые по своему профилю заточены на победу в Лиге Чемпионов каждый сезон — исторически и благодаря имеющимся талантам".

"Для них победы в Лиге Чемпионов являются традицией. В случае с "Тотттенхэмом" это не так".

"Однако по прошлому сезону мы видели, что все возможно, если ты обладаешь верой, талантом и дисциплиной. Почему бы не вернуться в финал?"

"Естественно, у нас отличный профиль, нежели у такого рода клубов: "Ювентуса", "Барселоны", "Реала", "Баварии". Это не говорит о недостаточных амбициях. Когда мы выходим на поле, то стремимся к победе, независимо от соперника. Мы просто не хотим слишком забегать вперед", — цитирует Льориса Sky Sports.


Метки Льорис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2019 13:40

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Последние комментарии:




  1. rysbekov 18.09.2019 15:04 # rysbekov
    Кажется что автор статьи как будто не читал контент

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  2. askarko 18.09.2019 14:43 # askarko
    напоминает валенсию,которая была в 2-х финалах подряд и ушла в забытие

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  3. tursa 18.09.2019 14:26 # tursa
    чет заголовок вообще не в тему

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  4. ray-black 18.09.2019 14:22 # ray-black
    Как то заголовок не совсем соответствует содержанию.

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  5. taldybaev123 18.09.2019 14:09 # taldybaev123
    Не выпустили бы грута Кейна ,а лукаса, могли и победить

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  6. electric 18.09.2019 14:04 # electric
    Эхехехехе. Зашкварники.

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  7. gidro-met 18.09.2019 13:53 # gidro-met
    вот это верная мысль - для победы в ЛЧ - коммерция . созданы только 5-6 команд - все остальные лишь чередуются в роли мальчиков для битья / чтобы отвести лишний негатив поражений от грандов , которые так и так ведь должны проиграть и останется только 1 чемпион. и через год делают так что всякие аяксы и атлетики вылазят откуда-то и даже ливерне дали. так то понятно , барса должна брать каждый год иногда реал и раз в 5 лет бавария, челси.

    Никакие юве и псж с ситями даже близко не стоят рядом с тем/ чтобы стать обладателем кубка - это лишь спарринг-партнеры для бития.

    запомните 4 команды

    Реал Челси Барса и Баварка. точка.

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