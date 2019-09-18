Льорис считает, что "Тоттенхэм" не создан для победы в Лиге Чемпионов
Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что его клуб не создан для победы в Лиге Чемпионов.
В прошлом сезоне "шпоры" впервые в своей истории выступили в финале Лиги Чемпионов, но уступили трофей "Ливерпулю" со счетом 2:0.
Теперь задача "Тоттенхэма" состоит в том, чтобы доказать, что попадание в финал не было случайностью, однако Льорис призывает не требовать чересчур многого от его команды, учитывая калибр соперников.
"Думаю, при всей скромности, здесь есть некоторые клубы, которые по своему профилю заточены на победу в Лиге Чемпионов каждый сезон — исторически и благодаря имеющимся талантам".
"Для них победы в Лиге Чемпионов являются традицией. В случае с "Тотттенхэмом" это не так".
"Однако по прошлому сезону мы видели, что все возможно, если ты обладаешь верой, талантом и дисциплиной. Почему бы не вернуться в финал?"
"Естественно, у нас отличный профиль, нежели у такого рода клубов: "Ювентуса", "Барселоны", "Реала", "Баварии". Это не говорит о недостаточных амбициях. Когда мы выходим на поле, то стремимся к победе, независимо от соперника. Мы просто не хотим слишком забегать вперед", — цитирует Льориса Sky Sports.
18.09.2019 13:40
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Последние комментарии:
Кажется что автор статьи как будто не читал контент
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напоминает валенсию,которая была в 2-х финалах подряд и ушла в забытие
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чет заголовок вообще не в тему
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Как то заголовок не совсем соответствует содержанию.
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Не выпустили бы грута Кейна ,а лукаса, могли и победить
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Эхехехехе. Зашкварники.
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вот это верная мысль - для победы в ЛЧ - коммерция . созданы только 5-6 команд - все остальные лишь чередуются в роли мальчиков для битья / чтобы отвести лишний негатив поражений от грандов , которые так и так ведь должны проиграть и останется только 1 чемпион. и через год делают так что всякие аяксы и атлетики вылазят откуда-то и даже ливерне дали. так то понятно , барса должна брать каждый год иногда реал и раз в 5 лет бавария, челси.
Никакие юве и псж с ситями даже близко не стоят рядом с тем/ чтобы стать обладателем кубка - это лишь спарринг-партнеры для бития.
запомните 4 команды
Реал Челси Барса и Баварка. точка.
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