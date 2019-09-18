Роналду: "Я был в одном шаге от перехода в "Арсенал"

Пирс Морган и Криштиану Роналду Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подтвердил, что действительно мог перейти в "Арсенал" на ранней стадии своей карьеры.

Как известно, бывший наставник "канониров" Арсен Венгер любит рассказывать байки о том, как он был близок к покупке той или иной звезды за 22 года своей работы в Северном Лондоне.

Иногда кажется, что почти каждый большой игрок европейского футбола мог оказаться в "Арсенале", и Роналду не является исключением. Скауты лондонского клуба тщательно просматривали Криштиану, прежде чем тот отправился в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" в 2003 году.

В интервью Пирсу Моргану, известному фанату "Арсенала" и журналисту ITV, Роналду подтвердил, что его карьера могла сложиться иначе из-за Венгера.

"Я был в одном шаге от перехода в "Арсенал". Я очень ценю то, что "Арсенал" сделал для меня, особенно Арсен Венгер. У них замечательный клуб", — сообщил Роналду.


Метки Арсенал, Венгер, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 18.09.2019 13:37 # fc-oil
    Я очень ценю то, что "Арсенал" сделал для меня, особенно Арсен Венгер.

    Типа спасибо, что не купили. Так бы уже закончил карьеру.

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  2. chelsea88 18.09.2019 13:08 # chelsea88
    Закончил бы как куарежма какой-нибудь.

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  3. superglor 18.09.2019 12:49 # superglor
    Ну и стал бы вторым Фабрегасом, не раскрывшимся талантом. Мало таких что ли через Арсенал прошло.

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  4. gerrard08 18.09.2019 12:43 # gerrard08
    Венгер: "А вы думали я што пиздел штоли?!"

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  5. mancunia-planet 18.09.2019 12:22 # mancunia-planet
    Повезло)

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  6. mixmaster 18.09.2019 12:21 # mixmaster
    значит это не байки, Дед прав был

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  7. lampard78 18.09.2019 12:07 # lampard78
    "Я очень ценю то, что "Арсенал" сделал для меня, особенно Арсен Венгер."

    Что сделал? Не купил? Тогда понятно.

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