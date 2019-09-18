Роналду: "Я был в одном шаге от перехода в "Арсенал"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подтвердил, что действительно мог перейти в "Арсенал" на ранней стадии своей карьеры.

Как известно, бывший наставник "канониров" Арсен Венгер любит рассказывать байки о том, как он был близок к покупке той или иной звезды за 22 года своей работы в Северном Лондоне.



Иногда кажется, что почти каждый большой игрок европейского футбола мог оказаться в "Арсенале", и Роналду не является исключением. Скауты лондонского клуба тщательно просматривали Криштиану, прежде чем тот отправился в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" в 2003 году.



В интервью Пирсу Моргану, известному фанату "Арсенала" и журналисту ITV, Роналду подтвердил, что его карьера могла сложиться иначе из-за Венгера.



"Я был в одном шаге от перехода в "Арсенал". Я очень ценю то, что "Арсенал" сделал для меня, особенно Арсен Венгер. У них замечательный клуб", — сообщил Роналду.