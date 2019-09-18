Ван Дейк даже не обсуждал новый контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк опроверг слухи о том, что он собирается подписать новый контракт с мерсисайдским клубом.

Ранее в сентябре в английской прессе появилась информация о том, что Ван Дейк согласовал условия нового шестилетнего контракта, который увеличит его базовую зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю.



Однако после поражения 2:0 "Наполи"в Лиге Чемпионов 28-летний голландец, невыразительно отыгравший этот матч, заявил, что даже не садился за стол переговоров со своим клубом.



"В этом плане ничего не происходит, вот и все. Хочу ли я обсудить новый контракт? Это зависит не от меня!"



"Я видел кое-какие истории в медиа о том, что я согласовал новый контракт и все такое. Но к данному моменту я даже еще ничего не обсуждал. Прямо сейчас я лишь хочу сосредоточиться на матчах, а в будущем станет видно", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.