Ван Дейк даже не обсуждал новый контракт с "Ливерпулем"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк опроверг слухи о том, что он собирается подписать новый контракт с мерсисайдским клубом.

Ранее в сентябре в английской прессе появилась информация о том, что Ван Дейк согласовал условия нового шестилетнего контракта, который увеличит его базовую зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю.

Однако после поражения 2:0 "Наполи"в Лиге Чемпионов 28-летний голландец, невыразительно отыгравший этот матч, заявил, что даже не садился за стол переговоров со своим клубом.

"В этом плане ничего не происходит, вот и все. Хочу ли я обсудить новый контракт? Это зависит не от меня!"

"Я видел кое-какие истории в медиа о том, что я согласовал новый контракт и все такое. Но к данному моменту я даже еще ничего не обсуждал. Прямо сейчас я лишь хочу сосредоточиться на матчах, а в будущем станет видно", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2019 11:00

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  1. myu99 18.09.2019 11:49 # myu99
    ну что вчера показал. ван дейк топ да скузи

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  2. alexomck 18.09.2019 11:12 # alexomck
    300 будет выбивать, ясно.

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  3. moneymaker 18.09.2019 11:05 # moneymaker
    В Ливерпуле уже все выиграл. Пора в любой другой клуб за АПЛ.

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  4. gidro-met 18.09.2019 11:03 # gidro-met
    Пике нужен новый сменщик)

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  5. melwood-lfc 18.09.2019 11:01 # melwood-lfc
    зимой уйдет
    все ясно

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