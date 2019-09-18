Абрахэм: "Выместим свою злость на "Ливерпуле"
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм предупредил "Ливерпуль", что его команда будет полна злости в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
Во вторник вечером "синие" взяли старт в Лиге Чемпионов, не сумев реализовать пенальти в концовке матча против "Валенсии" и потерпев домашнее поражение 0:1.
Абрахэм, который набрал великолепную форму в последние недели, призывает не делать далекоидущих выводов после этого матча и надеется реабилитироваться в предстоящей игре с лидерами Премьер-Лиги.
"В воскресенье будет проверка нашего характера. Мы сможем выместить свою злость на "Ливерпуле". Это матч огромной важности, и обе команды будут стремиться к победе. Мы жаждем исправить впечатление о себе после этого поражения".
"Что касается Лиги Чемпионов, то это все еще слишком ранняя стадия. Мы в ярости от того, что проиграли сегодня. Но впереди еще пять матчей — нам просто нужно выиграть следующие пять".
"Естественно, мы расстроены. Мы не показали своего лучшего футбола. "Валенсия" не позволила нам играть так, как мы хотели, поэтому нужно отдать им должное".
"В этом сезоне у нас будет много взлетов и падений. Мы должны двигаться дальше и не горевать по поводу проигранного матча", — цитирует Абрахэма Sky Sports.
18.09.2019 10:00
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Последние комментарии:
Молоко на губах не обсохло, делать подобные заявления...
Черт возьми, кого я обманываю, это и не молоко вовсе, учитывая всос Валенсии.
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Норм собирает портовых хуесосов
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Ухх, страшно как)))
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оба после поражений будут злые и лопнут от злости.
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Можно проиграть Валенсии, фэны поймут. А вот Зэропулю слить на своём поле - лютейший зашкварище.
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После таких заявлений обычно и получают погром.
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Уахахахахах, опасян))
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Ути-пути... Какой страшный.. Боюсь, боюсь ))
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"В этом сезоне у нас будет много взлетов и падений. Мы должны двигаться дальше и не горевать по поводу проигранного матча", — цитирует Абрахэма Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/73475/
Может ложь, но в нем философ,
Здешним неадекватам урок! ))
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0-3 лфк выносит сутулый мешок на классе
стадо каличей
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кеек, что?)
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только Ливер еще злее будет после Наполи! :)
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А как Ливерпуль будет зол.
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Че се позволяет этот антилопа.
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