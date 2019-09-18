Абрахэм: "Выместим свою злость на "Ливерпуле"

Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм предупредил "Ливерпуль", что его команда будет полна злости в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Во вторник вечером "синие" взяли старт в Лиге Чемпионов, не сумев реализовать пенальти в концовке матча против "Валенсии" и потерпев домашнее поражение 0:1.

Абрахэм, который набрал великолепную форму в последние недели, призывает не делать далекоидущих выводов после этого матча и надеется реабилитироваться в предстоящей игре с лидерами Премьер-Лиги.

"В воскресенье будет проверка нашего характера. Мы сможем выместить свою злость на "Ливерпуле". Это матч огромной важности, и обе команды будут стремиться к победе. Мы жаждем исправить впечатление о себе после этого поражения".

"Что касается Лиги Чемпионов, то это все еще слишком ранняя стадия. Мы в ярости от того, что проиграли сегодня. Но впереди еще пять матчей — нам просто нужно выиграть следующие пять".

"Естественно, мы расстроены. Мы не показали своего лучшего футбола. "Валенсия" не позволила нам играть так, как мы хотели, поэтому нужно отдать им должное".

"В этом сезоне у нас будет много взлетов и падений. Мы должны двигаться дальше и не горевать по поводу проигранного матча", — цитирует Абрахэма Sky Sports.


Метки Абрахэм, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1393

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Последние комментарии:




  1. elprimer 18.09.2019 11:45 # elprimer
    Молоко на губах не обсохло, делать подобные заявления...
    Черт возьми, кого я обманываю, это и не молоко вовсе, учитывая всос Валенсии.

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  2. tyhonovecky 18.09.2019 11:16 # tyhonovecky
    Норм собирает портовых хуесосов

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  3. liverpool22 18.09.2019 11:14 # liverpool22
    Ухх, страшно как)))

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  4. manutd-20champ 18.09.2019 11:13 # manutd-20champ
    оба после поражений будут злые и лопнут от злости.

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  5. moneymaker 18.09.2019 11:10 # moneymaker
    Можно проиграть Валенсии, фэны поймут. А вот Зэропулю слить на своём поле - лютейший зашкварище.

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  6. fc-oil 18.09.2019 11:02 # fc-oil
    После таких заявлений обычно и получают погром.

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  7. slash-lfc 18.09.2019 10:57 # slash-lfc
    Уахахахахах, опасян))

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  8. scouser2005 18.09.2019 10:24 # scouser2005
    Ути-пути... Какой страшный.. Боюсь, боюсь ))

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  9. mc-od 18.09.2019 10:18 # mc-od
    "В этом сезоне у нас будет много взлетов и падений. Мы должны двигаться дальше и не горевать по поводу проигранного матча", — цитирует Абрахэма Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/73475/

    Может ложь, но в нем философ,
    Здешним неадекватам урок! ))

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  10. blackdreamer 18.09.2019 10:16 # blackdreamer
    0-3 лфк выносит сутулый мешок на классе
    стадо каличей

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  11. mixmaster 18.09.2019 10:08 # mixmaster
    кеек, что?)

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  12. renton777 18.09.2019 10:08 # renton777
    только Ливер еще злее будет после Наполи! :)

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  13. arman-kz 18.09.2019 10:08 # arman-kz
    А как Ливерпуль будет зол.

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  14. chr1s8rown 18.09.2019 10:03 # chr1s8rown
    Че се позволяет этот антилопа.

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