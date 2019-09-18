Клопп требует отладить работу VAR

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал отладить работу системы VAR после поражения 2:0 от "Наполи".

Ключевым событием матча в Неаполе накануне вечером стало назначение пенальти в ворота "красных" за 10 минут до конца. Рефери Феликс Брых указал на 11-метровую отметку, зафиксировав фол Хосе Кальехона на Энди Робертсоне в штрафной, без обращения к VAR.



Клопп уже заявил, что считает назначение пенальти ошибочным. По мнению Юргена, исправить эту ошибку могла бы VAR, но только рефери — а значит человеческий фактор — определяет, когда обращаться к системе видеопомощи.



"Уверен, существуют различные точки зрения на эту ситуацию. Но когда игрок прыгает еще до контакта, это не может быть пенальти. Это изменило игру. Это был переломный момент матча. Это не так, что я не умею принимать поражения, хотя я и не лучший в этом деле".



"Это решение, принятое людьми. Правила гласят, что если это не явная ошибка, то сами люди решают, ошибка это или нет. Думаю, VAR будет приносить пользу в долгосрочной перспективе, но до тех пор, пока решения принимаются людьми, всегда остается пространство для ошибок. Все мы ошибаемся. Что еще я могу сказать?"



"Таковы правила, и мы должны подстроиться под правила. Это была немецкая судейская бригада, и они в Германии работают с VAR дольше, чем остальные. Уверен, они найдут причину, чтобы обосновать свою правоту".



"Если бы он не дал свисток для назначения пенальти, то VAR не исправила бы это решение. Все мы хотим, чтобы такие вещи были яснее, и пока этого нет", — цитирует Клоппа The Guardian.