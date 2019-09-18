"Челси" оценит травму Маунта в ближайше 24-48 часов
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что степень травмы полузащитника Мейсона Маунта станет ясна только после углубленного обследования.
Дебютный для Лэмпарда как для тренера матч в Лиге Чемпионов был омрачен не только результатом. Помимо домашнего поражения от "Валенсии" со счетом 0:1, "синие" потеряли с травмой лодыжки Маунта.
20-летний англичанин, выходивший в стартовом составе на все пять матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, получил по лодыжке от бывшего полузащитника "Арсенала" Франсиса Кокелена и был заменен еще на 16-й минуте. Назвать какой-либо предварительный диагноз Лэмпард отказался.
"Мы должны подождать от 24 до 48 часов, чтобы установить степень травмы. Мы не знаем, насколько это серьезно. Это лодыжка, и это всегда неприятно. Он играл так хорошо и этот матч сегодня вечером тоже начал хорошо", — цитирует Лэмпарда BBC.
18.09.2019 08:00
Просмотров: 988
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Здоровья парню. Травмы - это всегда плохо.
(ответить)
Гейгуннеры бывшими не бывают. Как был коклен пидopoм так и остался.
(ответить)
Что слишком много травм
(ответить)
Молодой, отрегенится быстро
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий