"Челси" оценит травму Маунта в ближайше 24-48 часов

Мейсон Маунт Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что степень травмы полузащитника Мейсона Маунта станет ясна только после углубленного обследования.

Дебютный для Лэмпарда как для тренера матч в Лиге Чемпионов был омрачен не только результатом. Помимо домашнего поражения от "Валенсии" со счетом 0:1, "синие" потеряли с травмой лодыжки Маунта.

20-летний англичанин, выходивший в стартовом составе на все пять матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, получил по лодыжке от бывшего полузащитника "Арсенала" Франсиса Кокелена и был заменен еще на 16-й минуте. Назвать какой-либо предварительный диагноз Лэмпард отказался.

"Мы должны подождать от 24 до 48 часов, чтобы установить степень травмы. Мы не знаем, насколько это серьезно. Это лодыжка, и это всегда неприятно. Он играл так хорошо и этот матч сегодня вечером тоже начал хорошо", — цитирует Лэмпарда BBC.


Метки Маунт, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 988

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. udaff 18.09.2019 09:52 # udaff
    Здоровья парню. Травмы - это всегда плохо.

    (ответить)

  2. chelsea88 18.09.2019 08:27 # chelsea88
    Гейгуннеры бывшими не бывают. Как был коклен пидopoм так и остался.

    (ответить)

  3. chebrec 18.09.2019 08:10 # chebrec
    Что слишком много травм

    (ответить)

  4. ganinilyha 18.09.2019 08:04 # ganinilyha
    Молодой, отрегенится быстро

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: