"Челси" оценит травму Маунта в ближайше 24-48 часов

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что степень травмы полузащитника Мейсона Маунта станет ясна только после углубленного обследования.

Дебютный для Лэмпарда как для тренера матч в Лиге Чемпионов был омрачен не только результатом. Помимо домашнего поражения от "Валенсии" со счетом 0:1, "синие" потеряли с травмой лодыжки Маунта.



20-летний англичанин, выходивший в стартовом составе на все пять матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, получил по лодыжке от бывшего полузащитника "Арсенала" Франсиса Кокелена и был заменен еще на 16-й минуте. Назвать какой-либо предварительный диагноз Лэмпард отказался.



"Мы должны подождать от 24 до 48 часов, чтобы установить степень травмы. Мы не знаем, насколько это серьезно. Это лодыжка, и это всегда неприятно. Он играл так хорошо и этот матч сегодня вечером тоже начал хорошо", — цитирует Лэмпарда BBC.