Хави видит в Стерлинге преемника для Месси и Роналду

Рахим Стерлинг Легенда "Барселоны" и всего испанского футбола Хави считает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может стать лучшим в мире игроком.

Под руководством Хосепа Гвардиолы, с которым Хави довелось поработать в "Барселоне", Стерлинг добился впечатляющего прогресса, превратившись в игрока мирового уровня.

Забив 25 голов в прошлом сезоне, в новой кампании Рахим отличился уже шесть раз. По мнению Хави, у 24-летнего англичанина есть все шансы стать преемником стареющих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Месси и Роналду уже так много лет доминируют во всех наградах лучшему игроку в мире, что сложно вспомнить времена до них".

"На мой взгляд, Месси — лучший игрок всех времен. И хотя они оба по-прежнему играют на очень высоком уровне, непременно наступит день, когда кто-нибудь другой займет их место, и этот день не за горами".

"Ты смотришь на молодых игроков, кто-нибудь из которых в будущем может быть наречен лучшим в мире, и тебе приходят на ум Неймар, Мбаппе, Салах и, конечно, Стерлинг. Мне кажется, в данный момент эту гонку выигрывает Стерлинг", — сообщил Хави Daily Mirror.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Хави

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 242

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 18.09.2019 07:32 # largo-winch
    Стерлинг Стерлинг какой счёт\

    (ответить)

  2. chebrec 18.09.2019 07:07 # chebrec
    Слишком громкое заявление

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: