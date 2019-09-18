Хави видит в Стерлинге преемника для Месси и Роналду

Легенда "Барселоны" и всего испанского футбола Хави считает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может стать лучшим в мире игроком.

Под руководством Хосепа Гвардиолы, с которым Хави довелось поработать в "Барселоне", Стерлинг добился впечатляющего прогресса, превратившись в игрока мирового уровня.



Забив 25 голов в прошлом сезоне, в новой кампании Рахим отличился уже шесть раз. По мнению Хави, у 24-летнего англичанина есть все шансы стать преемником стареющих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.



"Месси и Роналду уже так много лет доминируют во всех наградах лучшему игроку в мире, что сложно вспомнить времена до них".



"На мой взгляд, Месси — лучший игрок всех времен. И хотя они оба по-прежнему играют на очень высоком уровне, непременно наступит день, когда кто-нибудь другой займет их место, и этот день не за горами".



"Ты смотришь на молодых игроков, кто-нибудь из которых в будущем может быть наречен лучшим в мире, и тебе приходят на ум Неймар, Мбаппе, Салах и, конечно, Стерлинг. Мне кажется, в данный момент эту гонку выигрывает Стерлинг", — сообщил Хави Daily Mirror.