Анчелотти по-прежнему считает "Ливерпуль" лучшей командой Европы

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти не перестал считать "Ливерпуль" лучшей командой Европы, обыграв действующих победителей Лиги Чемпионов со счетом 2:0.

Как и год назад, выезд в Неаполь в рамках группового этапа Лиги Чемпионов обернулся для "красных" поражением. Тем не менее, Клопп убежден, что его коллега Юрген Клопп не должен сильно печалиться по поводу результата этого матча.



"Я сказал Юргену: "Не переживай. Если ты проигрываешь в Неаполе, в конце ты выигрываешь Лигу Чемпионов!"



"Против "Ливерпуля" всегда тяжело, от первой минуты и до последней. Мы должны были жертвовать собой, но не теряя свою индивидуальность. Нашим планом было провести совершенный матч. Мы должны были прессинговать по возможности, но в то же время быть готовыми глубоко обороняться, если потребуется".



"У нас все получилось хорошо. Нам пришлось подстраиваться в различные моменты игры. Когда "Ливерпуль" контролировал игру, мы хорошо оборонялись, а затем мы использовали свои шансы".



"Это была очень сбалансированная игра. Так что мы хорошо справились, потому что я считаю их ("Ливерпуль") лучшей командой в Европе", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.