Лэмпард: "Баркли — наш пенальтист"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал не делать историю из промаха полузащитника Росса Баркли при исполнении пенальти в матче против "Валенсии".

В концовке домашнего матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" вышедшему на замену Баркли предоставилась возможность избавить свою команду от поражения.



К некоторому недовольству партнеров, Росс забрал мяч и решил сам бить пенальти, но промахнулся. Лэмпард считает, что "Челси" не заслуживал проиграть, однако призывает не винить во всем Баркли.



"Мы не должны были проигрывать этот матч. Это очевидно. Не проигрывать, как минимум. Мы имели несколько достойных моментов. А также пенальти, который мы не реализовали. Нам нельзя опускать голову. Впереди еще длинный путь. Это будет уроком для нас. На этом уровне соперник всегда может тебе навредить".



"Росс – наш пенальтист, он бьет пенальти, когда выходит в старте. Он взялся бить и промахнулся. Говорить о каких-либ прениях между игроками — это чересчур. Если бы он забил, никаких вопросов бы не было. Но он взялся бить и промахнулся. Вот и все. Все мы расстроены, что не смогли выиграть матч. У нас нет никаких разногласий в раздевалке", — сообщил Лэмпард BT Sport.





Willian: Let me fuck them up!



Barkley: No I got it! Just trust me.



Willian: You sure?



Barkley:

pic.twitter.com/4scXujvN0i