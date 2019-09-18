Клопп: "Пенальти не было"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что "Наполи" не должен был получить пенальти в матче с его командой.

Защиту звания победителей Лиги Чемпионов "красные" начали с поражения 2:0 в Неаполе. Поворотным моментом этого матча стало назначение пенальти за 10 минут до конца, когда Энди Робертсон сфолил в своей штрафной на Хосе Кальехоне.



Клопп не согласен с назначением 11-метрового, однако имеет претензии и к собственной команде.



"Это должно быть больно, потому что у нас имелись шансы забить. Игра была открытой, со множеством контратак, однако мы не прикончили их, и в этом проблема".



"Во втором тайме играл была дикой: мы носились по полю, они носились по полю".



"Я не думаю, что там был пенальти. Лично для меня ясно и очевидно, что пенальти не было. Игрок прыгнул еще до контакта, но нам этого не изменить".



"Мы показали много хорошего футбола, однако мы не дожали соперника. Моментами мы контролировали игру, но в конце концов создали недостаточно шансов. Мы ошибались с принятием решений, и нам остается смириться с результатом. Очень часто у нас не получался последний пас", — сообщил Клопп BT Sport.