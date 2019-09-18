"Ливерпуль" снова проиграл в Неаполе

Второй год подряд выезд в Неаполь обернулся для "Ливерпуля" разочарованием. Действующие победители Лиги Чемпионов вновь проиграли, не сумев забить — 2:0.

Относительно победы 3:1 над "Ньюкаслом" главный тренер "красных" Юрген Клопп вернул в стартовый состав своей команды Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера и Роберто Фирмино.



Уже на седьмой минуте у ворот Адриана было жарко. После двух сейвов голкипера гостей Ирвинг Лосано все-таки отправил мяч в ворота, однако лайнсмен уже зафиксировал офсайд.



В дальнейшем шла более-менее равная игра, без явных голевых моментов, если не считать таковым достаточно опасный удар Садио Мане с острого угла на 21-й минуте — голкипер справился.



Также пытались бить Мохамед Салах и Роберто Фирмино, но это было неубедительно. "Ливерпуль" не лучшим образом контролировал мяч и имел проблемы с последним пасом.



Второй тайм начался с убойного момента "Наполи". Дрис Мертенс, затаившись за широкой спиной Виргила Ван Дейка, на дальней штанге замыкал ногой подачу партнера, однако Адриан совершил великолепный сейв.



Вскоре "красные" ответили выходом два в одного, однако у Мане совершенно не получился пас на Салаха. Тот случай, когда иногда лучше не отдавать передачу вообще, чем отдавать такую.



В дальнейшем темп вновь упал, команды лишь обменивались полумоментами. Вспышка случилась только на 80-й минуте, когда Хосе Кальехон нарвался на фол Робертсона в штрафной, а Мертенс реализовал пенальти — 1:0.



Времени оставалось очень мало, и "Ливерпуль" принялся рисковать. К сожалению для "красных", этот риск себя не оправдал, потому что в компенсированное время вышедший на замену Фернандо Льоренте поразил ворота Адриана, пробив в касание из пределов штрафной после передачи с правого края — 2:0.



"Ливерпуль" и близко не показал тот футбол, который позволил команде Юргена Клоппа выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. "Красные" играли с оглядкой на Премьер-Лигу, что может быть намеком на то, как они расставляют приоритеты в этом сезоне.



"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:0 (0:0)



Голы: Мертенс 82 (пен), Льоренте 90.



"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Кальехон, Аллан (Элмас 75), Руис, Инсинье (Зелински 66), Мертенс, Лосано (Льоренте 69).



"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер (Вейналдум 66), Хендерсон (Шакири 87), Мане, Салах, Фирмино.



Предупреждения: Льоренте — Робертсон, Милнер.