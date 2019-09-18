"Ливерпуль" снова проиграл в Неаполе

Дрис Мертенс Второй год подряд выезд в Неаполь обернулся для "Ливерпуля" разочарованием. Действующие победители Лиги Чемпионов вновь проиграли, не сумев забить — 2:0.

Относительно победы 3:1 над "Ньюкаслом" главный тренер "красных" Юрген Клопп вернул в стартовый состав своей команды Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера и Роберто Фирмино.

Уже на седьмой минуте у ворот Адриана было жарко. После двух сейвов голкипера гостей Ирвинг Лосано все-таки отправил мяч в ворота, однако лайнсмен уже зафиксировал офсайд.

В дальнейшем шла более-менее равная игра, без явных голевых моментов, если не считать таковым достаточно опасный удар Садио Мане с острого угла на 21-й минуте — голкипер справился.

Также пытались бить Мохамед Салах и Роберто Фирмино, но это было неубедительно. "Ливерпуль" не лучшим образом контролировал мяч и имел проблемы с последним пасом.

Второй тайм начался с убойного момента "Наполи". Дрис Мертенс, затаившись за широкой спиной Виргила Ван Дейка, на дальней штанге замыкал ногой подачу партнера, однако Адриан совершил великолепный сейв.

Вскоре "красные" ответили выходом два в одного, однако у Мане совершенно не получился пас на Салаха. Тот случай, когда иногда лучше не отдавать передачу вообще, чем отдавать такую.

В дальнейшем темп вновь упал, команды лишь обменивались полумоментами. Вспышка случилась только на 80-й минуте, когда Хосе Кальехон нарвался на фол Робертсона в штрафной, а Мертенс реализовал пенальти — 1:0.

Времени оставалось очень мало, и "Ливерпуль" принялся рисковать. К сожалению для "красных", этот риск себя не оправдал, потому что в компенсированное время вышедший на замену Фернандо Льоренте поразил ворота Адриана, пробив в касание из пределов штрафной после передачи с правого края — 2:0.

"Ливерпуль" и близко не показал тот футбол, который позволил команде Юргена Клоппа выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. "Красные" играли с оглядкой на Премьер-Лигу, что может быть намеком на то, как они расставляют приоритеты в этом сезоне.

"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:0 (0:0)

Голы: Мертенс 82 (пен), Льоренте 90.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Кальехон, Аллан (Элмас 75), Руис, Инсинье (Зелински 66), Мертенс, Лосано (Льоренте 69).

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер (Вейналдум 66), Хендерсон (Шакири 87), Мане, Салах, Фирмино.

Предупреждения: Льоренте — Робертсон, Милнер.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2019 00:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 18.09.2019 00:37 # largo-winch
    Зальцбург походу на голову отбитые, если забивают голы на изи

    (ответить)

  2. largo-winch 18.09.2019 00:33 # largo-winch
    17.09.2019 22:56 #
    chronicle

    Челси все силы оставляет в первом тайме
    Во втором по привычке сосо делать будут
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/73457/?c=1#c6981725

    А ведь вас ваши отцы предупреждали

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  3. largo-winch 18.09.2019 00:29 # largo-winch
    Мало того, что Валенсия победила на мосту, так еще и сломала их лучшего игрока ахахах
    Норм Клопп наротировал на травму пенсов

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  4. jokerz 18.09.2019 00:25 # jokerz
    Удачи портовой помойке и синей помойке chelsea в ЛЕ

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  5. lampard78 18.09.2019 00:22 # lampard78
    Ладно, опозорились. Завтра Отаменди будет Шахтёру показывать мастер-класс. За всю Англию.

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  6. liverpo0ol 18.09.2019 00:21 # liverpo0ol
    Вот и снова антигерой сделал свое дело

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  7. thegodfather 18.09.2019 00:21 # thegodfather
    кстати единственная причина почему пенсы так се в атаке сыграли в том, что из молодых был лишь абрахам.
    а мяч ему доставлял (????) виллиан, петро и прочье старье, которое руинило катки в прошлом сезоне.


    без врыва лофтус, одои, джеймса, рудигера и т.д. эта команда скорее мертва, чем жива.

    на этих стариках каши не сваришь, увы.

    не пенять нехуй, лэмпс сам их в основу пихнул. Мог и пулишичу дать время.

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  8. ian 18.09.2019 00:18 # ian
    Для Ливерпуля дойти до финала ЛЧ - это как Мелвуду зарегать новый акк на фапле. Совсем не парюсь за них, тут Челси, похоже, снова будут выступать в ЛЕ.

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  9. chebrec 18.09.2019 00:17 # chebrec
    Барклей твай твай твай!!!

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  10. lexa-arsenal 18.09.2019 00:16 # lexa-arsenal
    Че там, ван дейк к золотому мячу шаги делает?

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  11. lexa-arsenal 18.09.2019 00:15 # lexa-arsenal
    Обрыганы, что с ебалом?

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  12. fanstevengerrard 18.09.2019 00:14 # fanstevengerrard
    Лул, пенсы тут раскукарекались.
    Сами проебали нулевой Валенсии без тренера еще и на своем поле, кукарекая перед матчем про легчайший разъеб. В очередной раз убедился, что это самые лицемерные ублюдки)

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  13. lampard78 18.09.2019 00:11 # lampard78
    Так то покласть на матч, вот Маунта сломали - это пздц. (

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  14. chebrec 18.09.2019 00:11 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе
    Браво браво браво!!!

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  15. gunars 18.09.2019 00:11 # gunars
    с победой гпенсы)

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  16. thegodfather 18.09.2019 00:11 # thegodfather
    теперь ебалочку колбаске в восресенье устроим
    скриньте


    но проеб вале пиздец огорчил. Эта хуета с пенкой в итоге может стать критической. Баркли пизда, если вдруг этого 1 поинта не хватит для выхода из группы, кек

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  17. brown-ale 18.09.2019 00:10 # brown-ale
    Льоренте сдержал слово. Петух сказал, петух сделал.

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  18. mancunia-planet 18.09.2019 00:10 # mancunia-planet
    ни хрена себе, неожиданно

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  19. skychnie-oboi 18.09.2019 00:10 # skychnie-oboi
    Робертсон просто нулячий.

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  20. gerrard08 18.09.2019 00:09 # gerrard08
    Пох на счет, игра в целом радовала. Абсолютно ни в какое сравнение с прошлогодним проебом, где вообще ничего не смогли, сегодня результат вполне мог бы быть для нас положительным, не хватило удачи. А в частности, не люблю жаловаться на пенки, но кажется это была абсолютная xyйня, хз.
    Отмечу отдельно пиздатость Фаба и сейв Адриана, остальные играли средне. Милли и Роббо провалили матч. Игрок матча - Кулибали, перекусывал почти все.

    В общем это не пздц катастрофический резулт. Выходить с группы должны.
    Юнва

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