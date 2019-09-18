"Ливерпуль" снова проиграл в Неаполе
Второй год подряд выезд в Неаполь обернулся для "Ливерпуля" разочарованием. Действующие победители Лиги Чемпионов вновь проиграли, не сумев забить — 2:0.
Относительно победы 3:1 над "Ньюкаслом" главный тренер "красных" Юрген Клопп вернул в стартовый состав своей команды Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера и Роберто Фирмино.
Уже на седьмой минуте у ворот Адриана было жарко. После двух сейвов голкипера гостей Ирвинг Лосано все-таки отправил мяч в ворота, однако лайнсмен уже зафиксировал офсайд.
В дальнейшем шла более-менее равная игра, без явных голевых моментов, если не считать таковым достаточно опасный удар Садио Мане с острого угла на 21-й минуте — голкипер справился.
Также пытались бить Мохамед Салах и Роберто Фирмино, но это было неубедительно. "Ливерпуль" не лучшим образом контролировал мяч и имел проблемы с последним пасом.
Второй тайм начался с убойного момента "Наполи". Дрис Мертенс, затаившись за широкой спиной Виргила Ван Дейка, на дальней штанге замыкал ногой подачу партнера, однако Адриан совершил великолепный сейв.
Вскоре "красные" ответили выходом два в одного, однако у Мане совершенно не получился пас на Салаха. Тот случай, когда иногда лучше не отдавать передачу вообще, чем отдавать такую.
В дальнейшем темп вновь упал, команды лишь обменивались полумоментами. Вспышка случилась только на 80-й минуте, когда Хосе Кальехон нарвался на фол Робертсона в штрафной, а Мертенс реализовал пенальти — 1:0.
Времени оставалось очень мало, и "Ливерпуль" принялся рисковать. К сожалению для "красных", этот риск себя не оправдал, потому что в компенсированное время вышедший на замену Фернандо Льоренте поразил ворота Адриана, пробив в касание из пределов штрафной после передачи с правого края — 2:0.
"Ливерпуль" и близко не показал тот футбол, который позволил команде Юргена Клоппа выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. "Красные" играли с оглядкой на Премьер-Лигу, что может быть намеком на то, как они расставляют приоритеты в этом сезоне.
"Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:0 (0:0)
Голы: Мертенс 82 (пен), Льоренте 90.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Кальехон, Аллан (Элмас 75), Руис, Инсинье (Зелински 66), Мертенс, Лосано (Льоренте 69).
"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер (Вейналдум 66), Хендерсон (Шакири 87), Мане, Салах, Фирмино.
Предупреждения: Льоренте — Робертсон, Милнер.
18.09.2019 00:00
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Последние комментарии:
Зальцбург походу на голову отбитые, если забивают голы на изи
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17.09.2019 22:56 #
chronicle
Челси все силы оставляет в первом тайме
Во втором по привычке сосо делать будут
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Источник: http://fapl.ru/posts/73457/?c=1#c6981725
А ведь вас ваши отцы предупреждали
(ответить)
Мало того, что Валенсия победила на мосту, так еще и сломала их лучшего игрока ахахах
Норм Клопп наротировал на травму пенсов
(ответить)
Удачи портовой помойке и синей помойке chelsea в ЛЕ
(ответить)
Ладно, опозорились. Завтра Отаменди будет Шахтёру показывать мастер-класс. За всю Англию.
(ответить)
Вот и снова антигерой сделал свое дело
(ответить)
кстати единственная причина почему пенсы так се в атаке сыграли в том, что из молодых был лишь абрахам.
а мяч ему доставлял (????) виллиан, петро и прочье старье, которое руинило катки в прошлом сезоне.
без врыва лофтус, одои, джеймса, рудигера и т.д. эта команда скорее мертва, чем жива.
на этих стариках каши не сваришь, увы.
не пенять нехуй, лэмпс сам их в основу пихнул. Мог и пулишичу дать время.
(ответить)
Для Ливерпуля дойти до финала ЛЧ - это как Мелвуду зарегать новый акк на фапле. Совсем не парюсь за них, тут Челси, похоже, снова будут выступать в ЛЕ.
(ответить)
Барклей твай твай твай!!!
(ответить)
Че там, ван дейк к золотому мячу шаги делает?
(ответить)
Обрыганы, что с ебалом?
(ответить)
Лул, пенсы тут раскукарекались.
Сами проебали нулевой Валенсии без тренера еще и на своем поле, кукарекая перед матчем про легчайший разъеб. В очередной раз убедился, что это самые лицемерные ублюдки)
(ответить)
Так то покласть на матч, вот Маунта сломали - это пздц. (
(ответить)
Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
Браво браво браво!!!
(ответить)
с победой гпенсы)
(ответить)
теперь ебалочку колбаске в восресенье устроим
скриньте
но проеб вале пиздец огорчил. Эта хуета с пенкой в итоге может стать критической. Баркли пизда, если вдруг этого 1 поинта не хватит для выхода из группы, кек
(ответить)
Льоренте сдержал слово. Петух сказал, петух сделал.
(ответить)
ни хрена себе, неожиданно
(ответить)
Робертсон просто нулячий.
(ответить)
Пох на счет, игра в целом радовала. Абсолютно ни в какое сравнение с прошлогодним проебом, где вообще ничего не смогли, сегодня результат вполне мог бы быть для нас положительным, не хватило удачи. А в частности, не люблю жаловаться на пенки, но кажется это была абсолютная xyйня, хз.
Отмечу отдельно пиздатость Фаба и сейв Адриана, остальные играли средне. Милли и Роббо провалили матч. Игрок матча - Кулибали, перекусывал почти все.
В общем это не пздц катастрофический резулт. Выходить с группы должны.
Юнва
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