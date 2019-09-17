Дебют Сессеньона за "Тоттенхэм" откладывается
Дебют вингера Райана Сессеньона за "Тоттенхэм" откладывается из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.
Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "шпоры" все-таки приобрели Сессеньона у "Фулхэма", однако в свой новый клуб Райан прибыл с травмой, полученной в молодежной сборной Англии.
В начале сентября пресса сообщала, что 19-летний вингер будет готов вернуться на футбольное поле после международного перерыва, но этого так и не случилось.
Райан не поехал с командой Маурисио Почеттино и на матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" в среду вечером, но "Тоттенхэм" быстро развеял возникшее у своих фанатов недоумение.
В заявлении "шпор" говорится, что у Сессеньона случился рецидив в процессе восстановления, поэтому дебют Райана откладывается на неопределенное время. Также в Грецию не поехали Хуан Фойт, Данни Роуз, Серж Орье и Джовани Ло Чельсо.
17.09.2019 23:00
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