Дебют Сессеньона за "Тоттенхэм" откладывается

Дебют вингера Райана Сессеньона за "Тоттенхэм" откладывается из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "шпоры" все-таки приобрели Сессеньона у "Фулхэма", однако в свой новый клуб Райан прибыл с травмой, полученной в молодежной сборной Англии.



В начале сентября пресса сообщала, что 19-летний вингер будет готов вернуться на футбольное поле после международного перерыва, но этого так и не случилось.



Райан не поехал с командой Маурисио Почеттино и на матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" в среду вечером, но "Тоттенхэм" быстро развеял возникшее у своих фанатов недоумение.



В заявлении "шпор" говорится, что у Сессеньона случился рецидив в процессе восстановления, поэтому дебют Райана откладывается на неопределенное время. Также в Грецию не поехали Хуан Фойт, Данни Роуз, Серж Орье и Джовани Ло Чельсо.