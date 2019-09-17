Почеттино хочет "устранить ущерб" от поражения в финале Лиги Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команде важно "устранить ущерб", который ей был нанесен поражением в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

1 июня "шпоры" впервые в своей истории выступили в финале Лиги Чемпионов. Для некоторых игроков "Тоттенхэма" тот матч, возможно, так и останется самым важным событием в их карьерах.



Однако "Тоттенхэм" и близко не показал своего лучшего футбола, что сделало поражение 0:2 очень болезненным. По мнению Почеттино, теперь это нужно исправить.



"После финала в Мадриде был долгий период, когда мы испытывали горечь. Если честно, летом я много думал над этим".



"Проиграть финал — это всегда больно, и от этого чувства невозможно избавиться какое-то время. Тебе нужно начать заново, чтобы устранить этот ущерб".



"Никто не воспринимает нас претендентом на победу в этом сезоне. Но это нормально. Это снова делает наш путь в Лиге Чемпионов захватывающим".



"Несколько месяцев назад мы играли в финале Лиги Чемпионов, и, конечно, это делает нас фаворитами матча против "Олимпиакоса" на уровне группового этапа".



"Но нас ждет тяжелая атмосфера. Я уважаю соперника, и мы должны показать, почему нас называют фаворитом до начала матча".



"В силу некоторых причин мы слегка поменяем состав, но мы будем сосредоточены на качественной игре", — цитирует Почеттино Sky Sports.