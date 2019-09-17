Шакири расстроен, что мало играет в "Ливерпуле"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири признался, что расстроен дефицитом игрового времени.
В это сезоне Шакири пока отметился двумя поздними появлениями на замену, суммарно проведя на поле чуть более 10 минут.
Эту ситуация печалит 27-летнего швейцарца, однако Джердан обещает оставаться профессионалом.
"Конечно, мне непросто, я слегка подавлен. Ты должен уметь справляться с такими вещами, вдобавок я все равно постоянно попадаю в заявку. Ты не можешь просить тренера играть в каждом матче".
"Мне очень комфортно здесь. У нас отличный тренер, отличный клуб. У нас есть ощущение семьи. Надеюсь, мы сможем вернуть титул Премьер-Лиги в Ливерпуль спустя 30 лет", — сообщил Шакири Teleclub.
17.09.2019 21:00
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Сезон длинный, еще скажет свое слово. Но ему откровенно в этом плане не фартит, офк.
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