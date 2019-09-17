Даниэль Джеймс хотел бросить футбол

Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс рассказал, что хотел бросить занятия футболом в детстве.

21-летний валлиец является, пожалуй, самым ярким игроком команды Оле Гуннара Сульшера на старте нового сезона, хотя перебрался на "Олд Траффорд" лишь минувшим летом и прежде никогда не играл в Премьер-Лиге.



Игра Джеймса дает все причины предположить, что из него вырастет большая звезда, однако Даниэль не всегда наслаждался футболом.



"В начале своего пути, когда мне было около 12 лет, я почти бросил футбол. Я не получал от него удовольствия".



"Я говорил своим маме и паре: "Лучше бы я играл во что-нибудь другое". Либо я скучал по своим друзьям. Большинство вечеров я тренировался и не мог проводить с ними время. Я возвращался со школы и хотел пойти гулять со своими друзьями, но мне нужно было на тренировку".



"Еще в "Халле", у меня состоялась серьезная встреча с тренерами. Они сказали мне: "Нет, не бросай футбол, мы думаем, у тебя есть способности, и мы хотим сохранить тебя здесь". К счастью, с того момента у меня больше не появлялось таких мыслей", — сообщил Джеймс Inside United.