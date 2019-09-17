"Манчестер Сити" потерял Стоунса на несколько недель

Джон Стоунс Ситуация в центре обороны "Манчестер Сити" достигла критической стадии после выбывания из строя защитника Джона Стоунса на срок до шести недель.

Напомним, этот сезон "горожане" начали только с тремя центральными защитниками, не сумев найти замену ушедшему в "Андерлехт" Венсану Компани.

В последний день августа "Сити" дополнительно потерял Эмерика Лапорта, который получил серьезную травму колена и теперь пропустит до полугода.

Так главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался лишь с Николасом Отаменди и Стоунсом, но вместе эта пара успела провести только матч против "Норвича", завершившийся сенсационном поражением чемпионов Премьер-Лиги со счетом 3:2.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" в среду вечером Гвардиола поведал о потере Стоунса, который получил повреждение мышечного характера на тренировке.

"Он выбыл на четыре, пять или шесть недель. Он травмировался сегодня утром на тренировке, это мышечная проблема".

"Для меня как для тренера это невероятное испытание. Но я верю в кое что, о чем люди не знают — в дух и самоотдачу. Мы будем предпринимать шаги, чтобы решить эту проблему", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Добавим, максимально Стоунс рискует пропустить девять матчей своего клуба.


Метки Манчестер Сити, Стоунс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2019 19:00

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  1. manutd-20champ 17.09.2019 19:59 # manutd-20champ
    фернандиньо легко заменит

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  2. vyrentz 17.09.2019 19:58 # vyrentz
    600 лям евро в 3.14зду, зато есть Марез)))

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  3. tigerpool 17.09.2019 19:36 # tigerpool
    Жаль конечно. Но лысый опытный тренеришка, должен найти выход из ситуации

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  4. gunars 17.09.2019 19:33 # gunars
    Здоровья!

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  5. chr1s8rown 17.09.2019 19:29 # chr1s8rown
    благо карму невозможна подкупить

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  6. lfc-krr 17.09.2019 19:27 # lfc-krr
    Ну шахтёр не должен быть проблемой. А вот в апл будет туго.

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  7. blackdreamer 17.09.2019 19:13 # blackdreamer
    сейчас дырявить ебаный мешок будут все кому не лень

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  8. ssa 17.09.2019 19:10 # ssa
    будут стараться забить больше чем пропустить, благо у них есть кому забивать и раздавать

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  9. januzaj00 17.09.2019 19:09 # januzaj00
    Отаменди Ферна скала

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  10. largo-winch 17.09.2019 19:03 # largo-winch
    Приехал белый человек в на Украину, сразу сломался

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  11. lampard78 17.09.2019 19:01 # lampard78
    Остался один Отаменди. Бетон.

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