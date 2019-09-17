"Манчестер Сити" потерял Стоунса на несколько недель

Ситуация в центре обороны "Манчестер Сити" достигла критической стадии после выбывания из строя защитника Джона Стоунса на срок до шести недель.

Напомним, этот сезон "горожане" начали только с тремя центральными защитниками, не сумев найти замену ушедшему в "Андерлехт" Венсану Компани.



В последний день августа "Сити" дополнительно потерял Эмерика Лапорта, который получил серьезную травму колена и теперь пропустит до полугода.



Так главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался лишь с Николасом Отаменди и Стоунсом, но вместе эта пара успела провести только матч против "Норвича", завершившийся сенсационном поражением чемпионов Премьер-Лиги со счетом 3:2.



В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" в среду вечером Гвардиола поведал о потере Стоунса, который получил повреждение мышечного характера на тренировке.



"Он выбыл на четыре, пять или шесть недель. Он травмировался сегодня утром на тренировке, это мышечная проблема".



"Для меня как для тренера это невероятное испытание. Но я верю в кое что, о чем люди не знают — в дух и самоотдачу. Мы будем предпринимать шаги, чтобы решить эту проблему", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, максимально Стоунс рискует пропустить девять матчей своего клуба.