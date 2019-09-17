Лэмпард уверен, что Абрахэм получил бы свой шанс в "Челси" и без трансферного запрета

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что нападающий Тэмми Абрахэм получил бы свой шанс на "Стэмфорд Бридж" вне зависимости от трансферного запрета клуба.

Заступив на тренерский мостик "синих", Лэмпард смело принялся доверять талантливой молодежи, однако многие видят в этом вынужденную меру, ведь лондонскому клубу было запрещено покупать игроков минувшим летом.



Если бы не трансферный запрет, 21-летний Абрахэм, возможно, и не смог бы забить семь голов в трех последних матчах, но Лэмпард придерживается другого мнения.



"Можно ли сказать, что он превосходит мои ожидания? У меня никогда не было каких-то явновыраженных ожиданий насчет него — я просто верю в него и доверяю ему".



"Знаю, много всего было сказано касательно трансферного запрета и того, что это дает шансы молодым игрокам, но я чувствовал, что для Тэмми в любом случае настало правильное время, чтобы получить свой шанс в этом клубе, потому что он обладает подходящим мастерством".



"Я очень рад, что он забивает голы, и я думаю, он будет забивать еще больше. Он в хорошем месте, но здесь ему нужно поддерживать этот уровень и совершенствоваться. Надеюсь, со своим настроем он справится", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.