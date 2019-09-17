Льоренте: "Хочу отомстить "Ливерпулю"

Нападающий "Наполи" Фернандо Льоренте заявил, что жаждет отомстить "Ливерпулю" за поражение в финале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом".

В своем прощальном матче за "Тоттенхэм" Льоренте появился на замену на самую концовку финала Лиги Чемпионов в Мадриде, но так и не смог предотвратить поражение "шпор" со счетом 0:2.



Минувшим летом Фернандо свободным агентом присоединился к "Наполи", который попал в одну группу Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", и 34-летний испанец совершенно не забыл о пережитом 1 июня разочаровании.



"Поражение в финале прошлого сезона было очень болезненным для меня. Я хочу отомстить, и я хочу, чтобы "Наполи" показал, что они на одном уровне с такой хорошей командой, как "Ливерпуль".



"Конечно, "Наполи" по силам достичь финала, даже если это будет очень сложно. Мы собираемся двигаться матч за матчем — после "Ливерпуля" нам играть еще с двумя командами".



"Здесь никогда не бывает легко, и если ты проиграешь один матч, это усложнит твою ситуацию в группе", — цитирует Льоренте Daily Mail.