Льоренте: "Хочу отомстить "Ливерпулю"

Фернандо Льоренте Нападающий "Наполи" Фернандо Льоренте заявил, что жаждет отомстить "Ливерпулю" за поражение в финале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом".

В своем прощальном матче за "Тоттенхэм" Льоренте появился на замену на самую концовку финала Лиги Чемпионов в Мадриде, но так и не смог предотвратить поражение "шпор" со счетом 0:2.

Минувшим летом Фернандо свободным агентом присоединился к "Наполи", который попал в одну группу Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", и 34-летний испанец совершенно не забыл о пережитом 1 июня разочаровании.

"Поражение в финале прошлого сезона было очень болезненным для меня. Я хочу отомстить, и я хочу, чтобы "Наполи" показал, что они на одном уровне с такой хорошей командой, как "Ливерпуль".

"Конечно, "Наполи" по силам достичь финала, даже если это будет очень сложно. Мы собираемся двигаться матч за матчем — после "Ливерпуля" нам играть еще с двумя командами".

"Здесь никогда не бывает легко, и если ты проиграешь один матч, это усложнит твою ситуацию в группе", — цитирует Льоренте Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Льоренте, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 418

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  1. tursa 17.09.2019 16:34 # tursa
    Слава богу ловрен не играет, а то первый бы запиздел

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  2. scauzer11 17.09.2019 16:28 # scauzer11
    во первый пошёл, у нас Лаврентий научен уже что пистеть нельзя, сегодня Наполи будет страдать очень сильно))

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  3. dom1no 17.09.2019 16:23 # dom1no
    Обычно когда в таком тоне высираются в сторону лифака, то лифак епет

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  4. electric 17.09.2019 16:07 # electric
    Привет, Сольдадо! Давно тебя не было здесь.

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