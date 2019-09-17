Анонс матча "Наполи" — "Ливерпуль"

Мохамед Салах "Ливерпуль" начнет защиту звания победителей Лиги Чемпионов с выезда к "Наполи".

"Ливерпуль" с "Наполи" были в одной группе и в прошлом году. Тогда "красные" минимально проиграли в Неаполе, а затем отпраздновали тяжелейшую домашнюю победу, без которой им не удалось бы выйти в плей-офф.

"В прошлом году мы учились от матча к матчу, и мы должны использовать этот опыт. Если мы не будем обороняться в полную силу, тогда у нас не будет шансов против "Наполи". Они так сильны".

"Они упрямы в хорошем смысле этого слова. Они играют в свой футбол, прорываются между линий, хорошо контратакуют, они креативны. Я получаю удовольствие, когда анализирую игру "Наполи". Мне нравится наблюдать за ними", — сообщил на пресс-конференции Клопп.

- Это будет пятая встреча "Наполи" и "Ливерпуля" в еврокубках. Помимо прошлого сезона, они также пересекались на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2010/11.

- В проигранном "Наполи" матче со счетом 1:0 в прошлом сезоне "Ливерпуль" не нанес ни одного удара в свор — это случилось с ними единственный раз за 74 последних поединка во всех турнирах.

- "Наполи" выиграл только одну из шести последних встреч с английскими командами в еврокубках, оставшиеся пять проиграв, а в трех последних поражениях даже не забив.

- В двух предыдущих кампаниях в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" забил 65 голов и одержал 15 побед — больше всех по обоим показателям.

- Действующие победители Лиги Чемпионов не проигрывают свой стартовый матч в следующем розыгрыше с турнира с сезона 1994/95, когда "Милан" был бит "Аяксом".

"Ливерпуль" отправился на этот выезд без нападающего Дивока Ориги, который пропустит одну-две недели с травмой лодыжки. Также вне игры Алиссон, Натаниэль Клайн и Наби Кейта. Энди Робертсон под вопросом, пропустив тренировку накануне из-за ушиба.

Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур
"Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия)
Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2019 14:25

Количество просмотров Просмотров: 532

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  1. thegodfather 17.09.2019 14:51 # thegodfather
    Алло, я не понял, а че князи зеропуки на главной?

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  2. lampard78 17.09.2019 14:46 # lampard78
    Ну погнали лигу. Удачи всем английским клубам, а то я тут на днях забрёл к фанам Барсы, так они уверены, то у них нет соперников в ЛЧ в этом году. Они реально как лунатики там в своей ла лиге. Го ещё пару чисто английских финалов в еврокубках.

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  3. gerrard08 17.09.2019 14:42 # gerrard08
    Изи не будет.
    Неаполитанцы способны удивить. Либо минимальная и потная победа лфк, либо ничейка.

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  4. mancunia-planet 17.09.2019 14:38 # mancunia-planet
    Сейчас Ливерпуль (тень МЮ) настолько силён, что им пох с кем играть (кроме МЮ). Вынесут любого, фаворит любого матча против любого соперника (кроме МЮ).

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  5. electric 17.09.2019 14:34 # electric
    Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур
    "Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия)
    Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 22:00 Онлайн-трансляция

    Источник: http://fapl.ru/posts/73457/?c=1

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  6. caxar 17.09.2019 14:33 # caxar
    топ

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  7. dragon 17.09.2019 14:33 # dragon
    Круто сделали https://www.youtube.com/watch?v=D3ZFWNR5RHc

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  8. melwood-lfc 17.09.2019 14:31 # melwood-lfc
    чот так похуй на групповой лч
    до тех пор, правда, пока не прижмёт ехехехе

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  9. monsieurgood 17.09.2019 14:29 # monsieurgood
    изишные три очка для парней из Ливерпуля

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  10. chebrec 17.09.2019 14:29 # chebrec
    удачи наполям

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