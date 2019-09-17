Анонс матча "Наполи" — "Ливерпуль"

"Ливерпуль" начнет защиту звания победителей Лиги Чемпионов с выезда к "Наполи".

"Ливерпуль" с "Наполи" были в одной группе и в прошлом году. Тогда "красные" минимально проиграли в Неаполе, а затем отпраздновали тяжелейшую домашнюю победу, без которой им не удалось бы выйти в плей-офф.



"В прошлом году мы учились от матча к матчу, и мы должны использовать этот опыт. Если мы не будем обороняться в полную силу, тогда у нас не будет шансов против "Наполи". Они так сильны".



"Они упрямы в хорошем смысле этого слова. Они играют в свой футбол, прорываются между линий, хорошо контратакуют, они креативны. Я получаю удовольствие, когда анализирую игру "Наполи". Мне нравится наблюдать за ними", — сообщил на пресс-конференции Клопп.



- Это будет пятая встреча "Наполи" и "Ливерпуля" в еврокубках. Помимо прошлого сезона, они также пересекались на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2010/11.



- В проигранном "Наполи" матче со счетом 1:0 в прошлом сезоне "Ливерпуль" не нанес ни одного удара в свор — это случилось с ними единственный раз за 74 последних поединка во всех турнирах.



- "Наполи" выиграл только одну из шести последних встреч с английскими командами в еврокубках, оставшиеся пять проиграв, а в трех последних поражениях даже не забив.



- В двух предыдущих кампаниях в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" забил 65 голов и одержал 15 побед — больше всех по обоим показателям.



- Действующие победители Лиги Чемпионов не проигрывают свой стартовый матч в следующем розыгрыше с турнира с сезона 1994/95, когда "Милан" был бит "Аяксом".



"Ливерпуль" отправился на этот выезд без нападающего Дивока Ориги, который пропустит одну-две недели с травмой лодыжки. Также вне игры Алиссон, Натаниэль Клайн и Наби Кейта. Энди Робертсон под вопросом, пропустив тренировку накануне из-за ушиба.



Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур

"Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия)

Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 22:00 Онлайн-трансляция