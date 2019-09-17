Анонс матча "Наполи" — "Ливерпуль"
"Ливерпуль" начнет защиту звания победителей Лиги Чемпионов с выезда к "Наполи".
"Ливерпуль" с "Наполи" были в одной группе и в прошлом году. Тогда "красные" минимально проиграли в Неаполе, а затем отпраздновали тяжелейшую домашнюю победу, без которой им не удалось бы выйти в плей-офф.
"В прошлом году мы учились от матча к матчу, и мы должны использовать этот опыт. Если мы не будем обороняться в полную силу, тогда у нас не будет шансов против "Наполи". Они так сильны".
"Они упрямы в хорошем смысле этого слова. Они играют в свой футбол, прорываются между линий, хорошо контратакуют, они креативны. Я получаю удовольствие, когда анализирую игру "Наполи". Мне нравится наблюдать за ними", — сообщил на пресс-конференции Клопп.
- Это будет пятая встреча "Наполи" и "Ливерпуля" в еврокубках. Помимо прошлого сезона, они также пересекались на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2010/11.
- В проигранном "Наполи" матче со счетом 1:0 в прошлом сезоне "Ливерпуль" не нанес ни одного удара в свор — это случилось с ними единственный раз за 74 последних поединка во всех турнирах.
- "Наполи" выиграл только одну из шести последних встреч с английскими командами в еврокубках, оставшиеся пять проиграв, а в трех последних поражениях даже не забив.
- В двух предыдущих кампаниях в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" забил 65 голов и одержал 15 побед — больше всех по обоим показателям.
- Действующие победители Лиги Чемпионов не проигрывают свой стартовый матч в следующем розыгрыше с турнира с сезона 1994/95, когда "Милан" был бит "Аяксом".
"Ливерпуль" отправился на этот выезд без нападающего Дивока Ориги, который пропустит одну-две недели с травмой лодыжки. Также вне игры Алиссон, Натаниэль Клайн и Наби Кейта. Энди Робертсон под вопросом, пропустив тренировку накануне из-за ушиба.
Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур
"Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия)
Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 22:00 Онлайн-трансляция
17.09.2019 14:25
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Последние комментарии:
Алло, я не понял, а че князи зеропуки на главной?
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Ну погнали лигу. Удачи всем английским клубам, а то я тут на днях забрёл к фанам Барсы, так они уверены, то у них нет соперников в ЛЧ в этом году. Они реально как лунатики там в своей ла лиге. Го ещё пару чисто английских финалов в еврокубках.
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Изи не будет.
Неаполитанцы способны удивить. Либо минимальная и потная победа лфк, либо ничейка.
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Сейчас Ливерпуль (тень МЮ) настолько силён, что им пох с кем играть (кроме МЮ). Вынесут любого, фаворит любого матча против любого соперника (кроме МЮ).
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Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур
"Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия)
Неаполь. Стадион "Сан-Паоло". 22:00 Онлайн-трансляция
Источник: http://fapl.ru/posts/73457/?c=1
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топ
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Круто сделали https://www.youtube.com/watch?v=D3ZFWNR5RHc
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чот так похуй на групповой лч
до тех пор, правда, пока не прижмёт ехехехе
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изишные три очка для парней из Ливерпуля
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удачи наполям
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