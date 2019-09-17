Анонс матча "Челси" — "Валенсия"

Тренерский дебют Фрэнка Лэмпарда в Лиге Чемпионов придется на домашний матч против "Валенсии".

Будучи игроком, Лэмпард выигрывал с "Челси" Лигу Чемпионов. Тогда, в сезоне 2011/12, "синие" уже пересекались с "Валенсией" в рамках группового этапа, а сам Фрэнк отметился голом на "Месталье".



"У меня бывали невероятные вечера в Лиге Чемпионов, а также бывали плохие. Это вершина клубного футбола. Когда на "Стэмфорд Бридж" играют в лигочемпионский футбол и там звучит этот гимн, в этом есть что-то особенное. Я буду гордиться этим моментом", — говорил журналистам Лэмпарда.



Теперь Лэмпард попытается найти способ обыграть "Валенсию" как тренер. В последнее время "Челси" выглядит неплохо, в минувший уикенд разгромив на выезде крепкий "Вулверхэмптон" со счетом 2:5.



- Прежде "Челси" и "Валенсия" встречались шесть раз в еврокубках, и испанская команда еще ни разу не побеждала — три ничьи и три поражения.



- "Челси" не проиграл ни одного матча в еврокубках в прошлом сезоне — 12 побед и три ничьи на пути к трофею Лиги Европы.



- 12 побед "Челси" в течение одного европейского сезона — это повторение рекорда "Атлетико" в 2011/12 (также в Лиге Европы).



- "Валенсия" участвует в Лиге Чемпионов второй год подряд впервые с сезона 2012/13 — тогда же был последний раз, когда "летучие мыши" выходили в плей-офф.



Как игрок "Челси", Лэмпард провел 102 матча в Лиге Чемпионов. Фрэнк является одним из 22 футболистов, которые сыграли в турнире 100+ поединков за один и тот же клуб.



В этом матче "Челси" будет лишен защитника Антонио Рюдигера, который получил небольшую травму паха. Нголо Канте, Каллум Хадсон-Одои и Рис Джеймс уже тренируются, но играть пока не готов.



Лига Чемпионов. Группа H. 1-й тур

"Челси" (Англия) — "Валенсия" (Испания)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция