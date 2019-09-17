Уго Льорис открыт к переезду в МЛС

Капитан "Тоттенхэма" Уого Льорис заявил, что открыт к переезду в МЛС, где он подумывает завершить игровую карьеру.

Льорис защищает ворота "шпор" с 2012 года, но уже в декабре Уго исполнится 33, и это повод для чемпиона Мира в составе сборной Франции задуматься, где он проведет остаток свое карьеры.



"Я не думаю, что закончу свою карьеру в "Тоттенхэме". У меня в запасе все еще остается несколько лет, и я сделаю все, чтобы выжать из них максимум".



"Также ты должен знать, когда наступает правильное время, чтобы остановиться, но я не против идеи попробовать что-нибудь новое".



"Это могут быть Соединенные Штаты. Я пока не знаю — у меня всегда были проблемы со среднесрочным планированием. Я сосредоточен на краткосрочном будущем".



"В футболе все развивается быстро. Сегодня мы здесь, завтра мы где-нибудь еще. Ты должен быть осторожен. Я могу завершить карьеру в МЛС, но давайте посмотрим, — сообщил Льорис France Football.