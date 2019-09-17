Сын Андрея Шевченко занимается в академии "Челси"

Сын бывшего нападающего "Челси" Андрея Шевченко занимается в академии "синих" и может начать выступать за сборную Англии.

В свое время Андрей Шевченко отыграл два сезона за клуб со "Стэмфорд Бридж", прежде чем вернулся в "Милан" на правах аренды, а затем разорвал отношения с "Челси" насовсем.



Теперь свою карьеру у "синих" пытается построить 12-летний Кристиан Шевченко, второй из четырех сыновей экс-игрока сборной Украины.



Шевченко-младший родился и вырос в Лондоне, а потому, обладая местным паспортом, имеет право представлять Англию на международном уровне, сообщает The Sun.



Если Кристиан пойдет по стопам отца и преуспеет в футболе, то Англия и Украина будут не единственными сборными, которые захотят заполучить его под свои знамена. Благодаря корням своей матери Шевченко-младший также может представлять США или Польшу.