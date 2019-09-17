Сын Андрея Шевченко занимается в академии "Челси"

Кристиан Шевченко с отцом Сын бывшего нападающего "Челси" Андрея Шевченко занимается в академии "синих" и может начать выступать за сборную Англии.

В свое время Андрей Шевченко отыграл два сезона за клуб со "Стэмфорд Бридж", прежде чем вернулся в "Милан" на правах аренды, а затем разорвал отношения с "Челси" насовсем.

Теперь свою карьеру у "синих" пытается построить 12-летний Кристиан Шевченко, второй из четырех сыновей экс-игрока сборной Украины.

Шевченко-младший родился и вырос в Лондоне, а потому, обладая местным паспортом, имеет право представлять Англию на международном уровне, сообщает The Sun.

Если Кристиан пойдет по стопам отца и преуспеет в футболе, то Англия и Украина будут не единственными сборными, которые захотят заполучить его под свои знамена. Благодаря корням своей матери Шевченко-младший также может представлять США или Польшу.


Метки Челси, Шевченко

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2019 12:00

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  1. gidro-met 17.09.2019 12:43 # gidro-met
    Кристиан Шевченко

    муахаха

    были еще варианты: Тарас/ Микола Шевченко
    Маркус
    Ариэль
    Полкан

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  2. vg 17.09.2019 12:18 # vg
    Явно сын Торреса же...

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  3. tyhonovecky 17.09.2019 12:14 # tyhonovecky
    Шева Шева гол!!!

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  4. frisby 17.09.2019 12:11 # frisby
    Сын похож на джона терри..ничего общего с шевченко

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  5. verh 17.09.2019 12:11 # verh
    Михажло..... тупоголовый админ в деле!

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  6. nejnyi 17.09.2019 12:09 # nejnyi
    заголовок века

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  7. liverpool22 17.09.2019 12:03 # liverpool22
    Класс, Sheva wins

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  8. monsieurgood 17.09.2019 12:02 # monsieurgood
    что за стобальник по русскому языку из овцеёбии писал сей заголовок

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