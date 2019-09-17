Сын Андрея Шевченко занимается в академии "Челси"
Сын бывшего нападающего "Челси" Андрея Шевченко занимается в академии "синих" и может начать выступать за сборную Англии.
В свое время Андрей Шевченко отыграл два сезона за клуб со "Стэмфорд Бридж", прежде чем вернулся в "Милан" на правах аренды, а затем разорвал отношения с "Челси" насовсем.
Теперь свою карьеру у "синих" пытается построить 12-летний Кристиан Шевченко, второй из четырех сыновей экс-игрока сборной Украины.
Шевченко-младший родился и вырос в Лондоне, а потому, обладая местным паспортом, имеет право представлять Англию на международном уровне, сообщает The Sun.
Если Кристиан пойдет по стопам отца и преуспеет в футболе, то Англия и Украина будут не единственными сборными, которые захотят заполучить его под свои знамена. Благодаря корням своей матери Шевченко-младший также может представлять США или Польшу.
17.09.2019 12:00
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Последние комментарии:
Кристиан Шевченко
муахаха
были еще варианты: Тарас/ Микола Шевченко
Маркус
Ариэль
Полкан
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Явно сын Торреса же...
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Шева Шева гол!!!
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Сын похож на джона терри..ничего общего с шевченко
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Михажло..... тупоголовый админ в деле!
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заголовок века
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Класс, Sheva wins
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что за стобальник по русскому языку из овцеёбии писал сей заголовок
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