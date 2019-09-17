Анчелотти: "Ливерпуль" сталь сильнее, чем в прошлом сезоне"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти уверен, что "Ливерпуль" стал только сильнее относительно прошлого сезона.

В прошлом сезоне "Наполи" удалось потрепать нервы "красным", одержав минимальную победу дома и затем едва не лишив будущего победителя турнира возможности выйти из группы.



Во вторник вечером команды встретятся снова, и Анчелотти опасается мощи "Ливерпуля". Впрочем, Карло надеется, что прибавил и "Наполи".



"Мы играем против лучшей команды в Европе, и они еще даже не потеряли очков в Премьер-Лиге".



"Результат такого рода матчей важен, но еще важнее, что мы верим в свою способность соперничать с лучшими командами".



"В прошлом году мы оказались в очень тяжелой группе и почти вышли в плей-офф. Мы полны решимости избавиться от разочарования прошлого сезона, что произвело на нас психологический эффект в Серии А".



"Обычно чемпионы Европы являются фаворитами, но мы надеемся, что наш матч закончится так же, как и в прошлом году".



"Ливерпуль" прибавил, потому что победа в Лиге Чемпионов придает тебе уверенности. Но и "Наполи" тоже прибавил — мы пригласили ряд качественных игроков. Думаю, это будет отличный матч, боевитый и напряженный", — цитирует Анчелотти Sky Sports.