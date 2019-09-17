Хески: "Джеррард и Лэмпард легко получили работу, потому что они не чернокожие"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески пожаловался, что Стивену Джеррарду и Фрэнку Лэмпарду, с которыми он вместе выступал за сборную Англии, удалось легко получить тренерскую работу, потому что они не чернокожие.

Лишь на днях Хески сообщил, что не видит для себя смысла поступать на тренерский курсы, потому что потом все равно не получит работу из-за своего цвета кожи.



По мнению Эмиля, Джеррарда не позвали бы в "Рейнджерс", а Лэмпарда — в "Челси", будь они тоже чернокожими.



"На 100 процентов. Им проще получить работу. Им будут предлагать работу. Я могу объяснить это только цветом кожи".



"Считаю ли я, что для чернокожих тренеров существует невидимый барьер? Да".



"FA говорит: "Давай к нам на тренерские курсы в "Сент-Джордж Парк", это поможет тебе встать на тренерскую стезю".



"Я посмотрел на них и подумал: они делают это для галочки, разве нет? Каждый говорит, чтобы я пошел на тренерские курсы. Ну, у нас в Англии был тренер, который работал (с "Мидлсбро") в Премьер-Лиге без лицензии".



"У нас трудятся тренерами бывшие игроки, которые обладают наихудшей репутацией. Они бьют людей, но все равно имеют работу, тогда как я даже не могу сделать первый шаг".



"Существует предвзятое мнение, что чернокожие не годятся для тренерской работы. Это единственное объяснение, которое я нахожу", — цитирует Хески The Sun.